Mindenki erre az országra figyel, sorra viszi át a szupertankereket Hormuzon – olyan módszert választott, amit eddig kevesen

Az Eneos Endeavor nevű, óriás nyersolajszállító hajó szerdán késő este az ománi fővárostól, Maszkattól északra kezdte ismét jelezni a helyzetét, miután korábban még a Perzsa-öbölben, Abu-Dzabitól északra jelezte utoljára pozícióját. A hajókövetési adatok alapján a tanker kelet felé, az Arab-tenger irányába haladt tovább.

A Hormuzi-szoroson hatalmas kockázat átkelni a tankerhajók számára / Fotó: Anadolu via AFP

Nagyon nagy hajó teljes rakománnyal

A jeladásban keletkezett többnapos szünet arra utal, hogy az Eneos Endeavor úgy haladhatott át a Hormuzi-szoroson, hogy közben nem közvetítette nyilvánosan a mozgását. Ez önmagában nem példátlan a kereskedelmi hajózásban, de a térségben áprilisban kialakult háborús kockázatok miatt minden ilyen manővert komoly nemzetközi figyelem övez.

Az Eneos Endeavor február végén érkezett a Perzsa-öbölbe, hogy nyersolajat vegyen fel az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetnél, valamint a kuvaiti Mina al-Ahmadi kikötőben. A merülési adatok alapján a tanker majdnem teljes rakománnyal halad. A Reuters szerint a hajó 1,2 millió hordó kuvaiti nyersolajat és 700 ezer hordó emirátusi Das Blend olajat szállít.

Panamai zászló alatt az Arab-tengeren ragadva

A hajó korábban a japán Kiirét tüntette fel célállomásként, később azonban a hajókövető rendszerekben már az szerepelt, hogy „utasításra vár”. Ez a tengeri fuvarozásban általában azt jelzi, hogy a hajónak nincs végleges vagy nyilvánosan közölt kikötési célpontja. A VesselFinder adatai szerint az Eneos Endeavor panamai zászló alatt hajózik, 2022-ben épült, és az Arab-tenger térségében tartózkodott.

A tanker az ENEOS Ocean Corporation flottalistáján is szerepel. A vállalat hivatalos adatai szerint az Eneos Endeavor egy

VLCC, vagyis óriás méretű nyersolajszállító hajó,

312 137 tonna hordképességgel,

csaknem 340 méteres hosszúsággal

és 60 méteres szélességgel.

Az áthaladás Japán szempontjából azért különösen fontos, mert a szigetország energiaszükségletének jelentős részét importból fedezi, és az olajellátásban a Perzsa-öböl továbbra is kulcsszerepet játszik. A Reuters csütörtöki beszámolója szerint az Eneos Endeavor volt a második Japánhoz köthető tanker, amely a február végén kezdődött közel-keleti háború óta átjutott a Hormuzi-szoroson. Az első ilyen hajó az Idemitsu Maru volt, amely április végén haladt át, de akkor a tanker végig sugározta az útvonalát.