Hantavírus: Európába érkezik hamarosan a ragállyal sújtott óceánjáró

Megkezdődött a hantavírussal fertőzött utasok kimenekítése az MV Hondinus nevű hajóról a Zöld-foki Köztársaság térségében, ám a helyzet korántsem tekinthető megoldottnak. A vírus továbbra is jelen van a fedélzeten, miközben a hajó Európa felé tart, ami fokozza a nemzetközi aggodalmakat – írja az Origo.

Az MV Hodinusról készített május 3-i felvétel, melynek fedélzetén hantavírus fertőzést azonosítottak

Hantavírus: súlyos helyzet a fedélzeten

Az utasok jelenleg elkülönítve, kabinjaikban várják a fejleményeket, miközben a fertőzés terjedésének megfékezésén dolgoznak a hatóságok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig nyolc hantagyanús esetet azonosított az MV Hondinus fedélzetén, amelyek közül hármat megerősítettek. Az egyik fertőzött egy svájci állampolgár, aki egyelőre tünetmentes, ugyanakkor vizsgálják, hogy a fertőző időszakban kapcsolatba került-e másokkal. Őt várhatóan a Zürichi Egyetemi Kórházba szállítják, amely speciális tapasztalattal rendelkezik ritka, de súlyos fertőző betegségek kezelésében. A két másik fertőzött Hollandiában kap majd további ellátást. A hajó most a Zöld-foki szigeteknél vár, ahol korábban megtiltották kikötését, és várhatóan szombaton érkezik majd meg Tenerifére – írja a lap.

A hajón uralkodó állapotokról kevés információ áll rendelkezésre, de annyi biztos, hogy a járvány már halálos áldozatokat is követelt: három ember életét vesztette.

Komoly kockázatot jelent a fertőzés, de európai járvány nem valószínű

A jelenlegi helyzet sokakban felidézi a koronavírus-járvány kezdeti időszakát, amikor egy óceánjárón több ezer ember rekedt karanténban.

Az MV Hondinus fedélzetén most mintegy 150 ember tartózkodik, köztük egy amerikai utazási blogger is, aki szerint az utasok számára rémálommá vált az út.

A történtek ismét ráirányíthatják a figyelmet az óceánjáró turizmus sérülékenységére. A Covid-19 idején ez az ágazat súlyos veszteségeket szenvedett el, és egy hasonló incidens ismét megingathatja az utazók bizalmát.

A hantavírus ritkának számít, de rendkívül veszélyes: egyes esetekben akár 40-50 százalékos halálozási aránnyal is járhat. A fertőzés jellemzően rágcsálókról terjed emberre, és súlyos megbetegedéseket okozhat, például tüdőszindrómát vagy vérzéses lázat. A szakértők szerint kulcskérdés, hogy sikerül-e a fertőzést a hajón belül tartani. Amennyiben nem, annak nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági következményei is lehetnek.