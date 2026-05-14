Terjed a hantavírus, ki tudja, hol áll meg? – Így reagált Európa a fertőzés terjedésére
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig tizenegy hantavírus-fertőzéses esetet tart nyilván. Vasárnap és hétfőn nagyszabású evakuálási és hazaszállítási műveletet hajtottak végre: mintegy 150 embert menekítettek ki a hajóról, majd repülővel vitték őket haza. A potenciálisan fertőzött utasokról és személyzeti tagokról most az egyes országok hatóságai gondoskodnak – írja a Sky.
Pánik a hantavírus miatt Európában
Az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta: egyelőre semmi nem utal nagyobb járvány kialakulására, bár a hosszú lappangási idő miatt a következő hetekben további esetekre számítanak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet vezetője szerint az utasok a fertőzés felismerése előtt sokat érintkeztek egymással a hajón, ezért
nőhet még az esetek száma.
A BBC összegyűjtötte, milyen intézkedésekkel reagálnak a különböző országok hatóságai az MV Hondius fedélzetén kitört hantavírus-járványra.
Egyesült Királyság
Húsz brit állampolgár, egy az Egyesült Királyságban élő német állampolgár és egy japán utas érkezett vasárnap késő este az északnyugat-angliai Merseyside-ban található Arrowe Park Kórházba. Az utasok 72 órán át kórházi megfigyelés alatt maradnak, ahol orvosi vizsgálatokat végeznek rajtuk, mielőtt hazatérhetnek.
Ezt követően további 42 napos önkéntes karantén vár rájuk.
A csoportot charterjárattal szállították a manchesteri repülőtérre. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy az úton „szigorú fertőzés-ellenőrzési intézkedések” voltak érvényben. Sharon Hodgson közegészségügyi miniszter azt mondta, az utasok egyikénél sem jelentkeztek tünetek, ennek ellenére továbbra is megfigyelés alatt tartják őket elővigyázatosságból. Összesen 31 brit állampolgár – utasok és a személyzet tagjai vegyesen – szállt le a hajóról. Néhányan még azelőtt partra szálltak, hogy május 4-én jelentették volna az első megerősített hantavírus-fertőzést.
Hollandia
Az Európai Unió iránymutatása hasonló az Egyesült Királyságéhoz: a tagállamokba visszatérő állampolgárokra hathetes önkéntes karantén vár, ezalatt figyelniük kell az esetleges tüneteket. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) azt tanácsolja, hogy a tünetek jelentkezése esetén azonnal forduljanak orvoshoz. Az MV Hondius holland utasait, akik vasárnap hagyták el a hajót, Eindhovenbe szállították, ahol
karanténban vannak.
A holland kormány közölte, hogy az érintetteket furgonokkal szállították közvetlenül az otthonukba. Az elkülönítés alatt álló személyekkel az egészségügyi hatóságok naponta kapcsolatba lépnek, „hogy időben azonosítsák az esetleges tüneteket, és szükség esetén gyorsan biztosítsák a megfelelő ellátást”. Tizenhárom holland állampolgár – nyolc utas és ötfős személyzet – tartózkodott a hajón, amikor az kikötött Tenerifén.
Spanyolország
Tizennégy spanyol állampolgárt repülővel szállítottak Teneriféről Madridba. Jelenleg kötelező karanténban vannak a főváros egyik katonai kórházában. Az ország egészségügyi minisztere hétfőn bejelentette, hogy az egyikük első tesztje pozitív eredményt mutatott. „Az érintett továbbra is el van különítve, de tünetmentes, és jó állapotban van – mondta Mónica García. – A többi 13 utas tesztje negatív lett” – tette hozzá a miniszter. Tenerife és általában a Kanári-szigetek lakói aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy
a hajó ott is megállt.
A WHO illetékesei hangsúlyozták, hogy a szélesebb körű fertőzés kockázata alacsony a vírus terjedési módja miatt. A hajóról távozó utasokat és a személyzet tagjait Granadilla kikötőjébe szállították, amely távol esik a sűrűbben lakott területektől.
Franciaország
Franciaországban megerősítették az első hantavírusos esetet, miután egy francia állampolgár megfertőződött a Teneriféről Párizsba tartó charterjáraton. Stéphanie Rist közölte, hogy egy nőt Párizsban karanténban tartanak, az állapota pedig romlik. Emellett 22 kontaktszemélyt azonosítottak – írja a B92 portál.
Sébastien Lecornu a hétvégén bejelentette, hogy mind az öt, Spanyolországból hazatérő francia állampolgárt „azonnal karanténba helyezték további értesítésig”.
A párizsi kórházban kezelt beteget lélegeztetőgépre kapcsolták, miután súlyos tüdő- és szívproblémák alakultak ki nála – írja a Sky.
Németország
A német egészségügyi hatóságok hétfőn közölték, hogy négy ember érkezett az országba az éjszaka folyamán. Jelenleg a Frankfurti Egyetemi Kórházban megfigyelés alatt tartják őket. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a négy, egyelőre tünetmentes személyt később berlini, baden-württembergi, bajorországi és schleswig-holsteini otthonukba szállították.
A további intézkedésekről a helyi egészségügyi hatóságok döntenek majd. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint a május 2-án elhunyt német nő holtteste továbbra is az MV Hondius fedélzetén van. A másik két, hantavírus miatt elhunyt utas holttestét már elszállították a hajóról.