Itt a legrosszabb forgatókönyv: hantavírus tizedelheti a katonákat az orosz-ukrán fronton

Meg nem erősített orosz források szerint a hantavírus terjedése összefüggésben állhat az ukrán fegyveres erők egyes nem harci veszteségeivel. A közlés szerint a betegség Harkiv, Szumi és Lviv régióban jelent meg nagyobb mértékben.
Csókási Annamária
2026.05.07, 21:32

Az ukrán fegyveres erők egyes egységeinél jelentkező nem harci veszteségek összefüggésben állhatnak a hantavírus terjedésével – erről számolt be a RIA Novosti orosz hírügynökség egy orosz biztonsági forrásra hivatkozva.

Az oroszok mindent megpróbálnak a harctéren, még a hantavírus-gyanút is felhasználták / Fotó: StockTrek Images via AFP

A frontvonalon tombol legjobban?

A meg nem erősített forrás szerint a hantavírus Harkiv, Szumi és Lviv régióban terjedhet nagyobb mértékben. A közlés alapján különösen az aktív szolgálatot teljesítő ukrán katonák lehetnek érintettek, mivel ők vannak kitéve elsőként azoknak a körülményeknek, amelyek között a fertőzés megjelenhet. A RIA Novosztyinak nyilatkozó forrás azt állította, hogy az ukrán egységek Harkiv és Szumi régióban elszenvedett nem harci veszteségei is kapcsolatban állhatnak a betegséggel. A beszámoló szerint a kezdeti tünetek 

a náthához vagy az akut ételmérgezéshez hasonlíthatnak, 

ami megnehezítheti a betegség felismerését. A meg nem erősített forrás azt is állította, hogy egyes ukrán parancsnokok nem engedik orvosi segítséghez jutni az érintett katonákat, mert úgy vélik, hogy megpróbálják elkerülni a harcban való részvételt. Ezt az állítást a közlés alapján nem lehetett függetlenül ellenőrizni. A hírügynökség hozzátette: a hantavírus olyan kórokozócsoport, amely embereknél tüdő- vagy vesekárosodást okozhat. Legtöbb változata rágcsálókkal, illetve azok ürülékével terjedhet.

Hol ütötte fel először a fejét a hantavírus? 

Ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt, több országot érintő egészségügyi riasztássá nőtt a hantavírus-fertőzések ügye az MV Hondius nevű óceánjáró körül. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtöki közlése szerint öt igazolt fertőzést azonosítottak a hajóhoz köthető személyek körében, miközben az érintett országok hatóságai gyors ütemben próbálják felkutatni és megfigyelés alá vonni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal.

A világ minden táját lefedik a vélhetően fertőzött utasok

A fertőzésgyanús vagy megfigyelés alatt álló utasok esetei már Európától Észak-Amerikán át Ázsiáig több országban is megjelentek. Hollandiába három embert szállítottak kezelésre az üzemeltető tájékoztatása szerint: egy brit állampolgárt, egy 65 éves német férfit és egy 41 éves holland legénységi tagot. Közülük ketten súlyos állapotban vannak, míg a harmadik evakuált személnek nincsenek tünetei, 

de szintén orvosi ellátásban részesül. 

Emellett egy holland kormányzati szóvivő arról tájékoztatta a CNN-t, hogy egy nő amszterdami kórházba ment vizsgálatra, miután lehetséges kitettsége volt a hajóhoz kapcsolódóan. Holland sajtóértesülések szerint a nő a KLM légitársaság személyzetének tagja, és kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki múlt hónapban Dél-Afrikában halt meg. Ha a tesztje pozitív lesz, ő lehet az első olyan fertőzött, aki nem utasként kapcsolódik az esethez.

