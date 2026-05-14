Kutatók már közel jártak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztéséhez, amikor váratlan dolog történt

María Inés Barría chilei virológus és csapata jó egy évtizeddel ezelőtt már jó ideje dolgoztak a hantavírus ellenszerének megtalálásán, amely a megfertőződöttek körülbelül harmadát megöli. 2016 körül áttörést értek el, amikor egy árulkodó, fluoreszkáló zöld fény, amely a vírus jelenlétét jelezte, egyszer csak eltűnt a mikroszkóp alatt. A Concepcióni Egyetem immunvirológiai laboratóriumában kifejlesztett antitestek láthatólag semlegesítették a kórokozót – írta meg az Origo.

A Hondius óceánjárón tört ki a hantavírusjárvány, amely világszerte aggodalmat okoz / Fotó: AFP

A Covid-járvány a hantavírus elleni szer kifejlesztésének is betett

A későbbi állatkísérletekben elért sikerek után a laboratórium készen állt arra, hogy nemzetközi partnerekkel együttműködve embereken is elkezdje a tesztelést. Aztán kifogytak a pénzből.

A Bloomberg cikke kitér arra is, hogy a chilei tudósok többek között az egyesült államokbeli Rocky Mountain Laboratories, a németországi Robert Koch Intézet és a New York-i Ichor Biologics együttműködésével Barría 2014-ben kezdték meg a munkát túlélők vérmintáinak felhasználásával.

2018-ban publikálták egy olyan tanulmány eredményeit, amelyben két, a vírus semlegesítésére képes monoklonális antitestet izoláltak és írtak le – amelyek közül az egyik a későbbi, nemzetközi partnerekkel végzett állatkísérletekben képes volt teljesen eltávolítani a fertőzést a tüdőből.

2021-ben a készítmény megkapta a gyógyszerminősítést az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), amelynek célja a fejlesztés felgyorsítása volt.

Az emberi vizsgálatok azonban jelentős beruházást igényeltek, körülbelül hétmillió dollárt. Nemzetközi finanszírozást kértek, de a Covid-járvány alatt a folyamat elakadt, hiszen akkor át kellett csoportosítani az erőforrásokat.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.