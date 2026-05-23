Kivételes lehetőség: most bárki megveheti a Poklot, ráadásul igen jutányos áron

Eladóvá vált az amerikai Pokol: Michigan állam különleges nevű települése, Hell új tulajdonosra vár, a hozzá tartozó üzletekkel és turisztikai látványosságokkal együtt. A Hell nevű kisváros évtizedek óta a humorra és különleges hírnevére építi turizmusát, most pedig 625 ezer dollárért bárki megszerezheti.
VG
2026.05.23, 21:30
Frissítve: 2026.05.23, 21:30

Új gazdát keres a Pokol, mármint nem a Sátán ment nyugdíjba, csak az amerikai Michigan államban található kistelepülést árulják. A nem önkormányzati státuszú kisvárost és a hozzá kapcsolódó üzleti vállalkozásokat 625 ezer dollárért (nagyjából 193 millió forintért) kínálják megvételre.

Hell, Michigan
Gates of Hell, azaz a Pokol kapui a Michigan állambeli Hell városkában/Fotó: Facebook/Go to Hell, Michigan

A Swisher Commercial Properties ingatlanközvetítő cég hirdetése szerint most „kivételes lehetőség” nyílt arra, hogy a majdani tulajdonos megszerezze a városka 2,83 hektáros területét. Bár az ár 625 ezer dollár, sokak szerint a település nevéhez jobban passzolna a 666 ezer dolláros vételár.

Hell Michigan állam Livingston megyéjében található, körülbelül 32 kilométerre északnyugatra Ann Arbor városától. A település története egészen 1838-ig nyúlik vissza, amikor egy patak partján megnyílt egy gabonaőrlő malom és egy vegyesbolt.

