Kivételes lehetőség: most bárki megveheti a Poklot, ráadásul igen jutányos áron

Új gazdát keres a Pokol, mármint nem a Sátán ment nyugdíjba, csak az amerikai Michigan államban található kistelepülést árulják. A nem önkormányzati státuszú kisvárost és a hozzá kapcsolódó üzleti vállalkozásokat 625 ezer dollárért (nagyjából 193 millió forintért) kínálják megvételre.

Gates of Hell, azaz a Pokol kapui a Michigan állambeli Hell városkában

A Swisher Commercial Properties ingatlanközvetítő cég hirdetése szerint most „kivételes lehetőség” nyílt arra, hogy a majdani tulajdonos megszerezze a városka 2,83 hektáros területét. Bár az ár 625 ezer dollár, sokak szerint a település nevéhez jobban passzolna a 666 ezer dolláros vételár.

Hell Michigan állam Livingston megyéjében található, körülbelül 32 kilométerre északnyugatra Ann Arbor városától. A település története egészen 1838-ig nyúlik vissza, amikor egy patak partján megnyílt egy gabonaőrlő malom és egy vegyesbolt.

