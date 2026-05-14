Közel-Kelet
Hormuzi-szoros
Kína
Irán

Megtört a jég: pár óra alatt több tucat tanker kelt át a Hormuzi-szoroson

Csaknem 30 hajó kelt át szerdától a Hormuzi-szoroson iráni jóváhagyással. A Forradalmi Gárda szerint a forgalom csak az előzetesen egyeztetett és díjat fizető hajóknak lehetséges.
VG/MTI
2026.05.14, 18:49
Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Kínai hajók haladtak át a Hormuzi-szoroson Teherán engedélyével / Fotó: AFP

Az iráni elithadsereg parancsnoka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem engedik át az ellenséges országok hajóit. A Tasznim iráni hírügynökség szerint többek között kínai hajók kelhettek át a tengerszoroson. Az átkelési engedély megadását a két ország intenzív erőfeszítései előzték meg, s azokban döntő szerepet játszott Teherán és Peking szoros viszonya és stratégiai partnersége. 

A Tasznim nem említett pontos számot, mindössze több kínai hajóról tett említést, amelyek az iráni féllel történt előzetes egyeztetés alapján kelhettek át a szoroson. A kínai hajók átkeléséről szóló jelentés Donald Trump amerikai elnök kínai látogatása idején érkezett.

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások és a teheráni vezetés térségben véghez vitt ellencsapásai nyomán a Hormuzi-szoroson keresztüli hajóforgalom gyakorlatilag leállt. Teherán hangsúlyozza, hogy a Hormuzi-szorost nem blokkolja, de a hajózási társaságoknak gyakorlatilag díjat kell fizetniük és előzetesen egyeztetniük kell az áthaladásról az iráni hatóságokkal, s csak az iráni partok mentén húzódó, erre kijelölt folyosót használhatják.

Nemzetközi joggal foglalkozó szakemberek szerint az ilyen díjak szedése sérti a szabad átkelés jogát.

Ez nem lesz sétagalopp: csak aknamentes vízben lehet evakuálni a hajókat a Perzsa-öbölben
Evakuációs terv kidolgozásán dolgozik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ szakosított ügynöksége, mely több száz, az iráni háború óta a Perzsa-öbölben veszteglő hajót érintene. Az IMO képviselője szerint azonban a tervet csak akkor lehet életbe léptetni, ha egyértelmű jelei mutatkoznak a feszültség enyhülésének, és a hajók biztonságosan megközelíthetik a Hormuzi-szorost.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
