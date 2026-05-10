Rendkívüli: átkelt a Hormuzi-szoroson a hajó, amire a fél világ figyelt – Katar az iráni háború óta először juttatott ki a veszélyzónából LNG-t

Átkelt a Hormuzi-szoroson az a Katarból származó cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajó, ami az ország első ilyen jellegű gázexportja a régión keresztül az Egyesült Államok (USA) és Izrael által Irán ellen indított háború kitörése óta – derül ki a Bloomberg által összeállított hajókövetési adatokból.

Erre a hajóra figyelt a fél világ és most átkelt a Hormuzi-szoroson: Katar az iráni háború óta először juttatott át a veszélyzónán LNG-t Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA / Reuters

A hírügynökség szerint az Al Kharaitiyat átkelt a szoroson, és jelenleg az Ománi-öbölben tartózkodik. A hajó, amelyet a hónap elején rakodtak be a Ras Laffan exportterminálon, Pakisztánt jelölte meg következő úti céljaként. A világ legnagyobb cseppfolyósított földgázüzemét, a katari Ras Laffan üzemet márciusban állították le, miután iráni drónok és más eszközök hatalmas pusztítást végeztek.

Ugyanakkor nem ez Katar első kísérlete. Már többször is megpróbáltak szállítmányokat átjuttatni a szoroson, de eddig minden tankernek vissza kellett fordulnia.

A közel-keleti állam február vége, az iráni konfliktus kezdete óta nem tud LNG-t kiszállítani a Perzsa-öbölből. A háború előtt Katar egymaga a világ LNG-kínálatának közel egyötödét adta, és amikor az Európai Unió elfordult az orosz szállításoktól, ehhez a forráshoz nyúlt.

A Vesselfinder.com-on is nyomonkövethető a hajó útja, ahol szintén jól látszik, hogy kijutott a Hormuzi-szorosból. Az adatok szerint 15 csomóval halad és egy napon belül, május 11-én ottani idő szerint 15 órakor már Pakisztánban lesz.

A bizalom építésről szólhat a tanker átengedése

A Reuters azt írja, hogy a tanker áthaladását a Hormuzi-szoroson, Irán hagyta jóvá a háborúban közvetítő szerepet játszó Katarral és Pakisztánnal való "bizalomépítés céljából". Ugyanakkor a perzsa állam hatóságai hangúlyozták, hogy az Irán ellen bevezetett amerikai szankciókat betartó országok hajói

továbbra is problémákba ütközhetnek a szoroson való áteléskor.

Az Egyesült Államok továbbra is várja Teherán válaszát arra a javaslatra, amely hivatalosan véget vetne a háborúnak, mielőtt megkezdődnének a vitatottabb kérdésekről – köztük Irán atomprogramjáról – szóló tárgyalások. Trump egy rövid interjúban azt nyilatkozta, továbbra is arra számít, hogy „nagyon hamarosan” megkapja Irán válaszát.