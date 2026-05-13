A világkereskedelem új rémálma: akkumulátorhiány és eltűnő diétás kólák

Elsőre kevés közös pontot találni az elektromos autók vásárlói és az indiai diétás kóla fogyasztói között, mégis mindkét csoport megérezheti a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárásának következményeit – fogalmaz a Reuters.

A Hormuzi-szoros lezárása már messze nem csak az olajpiac problémája / Fotó: corlaffra / Shutterstock

A világ egyik legfontosabb tengeri útvonalának bénulása ugyanis már nemcsak az olaj- és gázpiacot rázza meg, hanem egyre több iparágban okoz ellátási zavarokat és áremelkedést.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt már most emelkednek az üzemanyagárak, ami újabb inflációs hullámot indíthat el. Az elektromos járművek első pillantásra nyertesnek tűnhetnek, hiszen csökkentik a fosszilis energiahordozóktól való függést, ám gyártásuk szintén erősen kitett a közel-keleti konfliktusnak.

Az elektromos autók akkumulátorainak előállításához elengedhetetlen a kénsav, amely kulcsszerepet játszik a nikkel és a lítium kitermelésében. Indonéziában – a világ legnagyobb nikkeltermelőjénél – a nagy nyomású savas kioldási (HPAL) technológia kénsavra épül, míg Ausztráliában a lítium kinyerésében nélkülözhetetlen az anyag. A réztermelésben szintén fontos szerepe van.

A cikk szerint a probléma gyökere, hogy

a kén – amelyből a kénsav készül – nagyrészt a kőolaj- és földgáztermelés mellékterméke.

A világ tengeri úton szállított kénkészletének mintegy fele korábban a Hormuzi-szoroson keresztül jutott el főként ázsiai országokba, elsősorban Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből.

A Kpler árupiaci elemzőcég adatai szerint azonban a szállítások gyakorlatilag összeomlottak. Áprilisban mindössze 30 ezer tonna kén hagyta el a térséget, márciusban pedig 180 ezer tonna, miközben a konfliktus előtti három hónapban havi átlagban 1,27 millió tonna haladt át a szoroson.

A kínálat visszaesése miatt a kén ára meredeken emelkedett: az ázsiai szállítási árak tonnánként már elérték a 880 dollárt, ami mintegy 50 százalékos drágulást jelent a konfliktus kezdete óta.

Ez nemcsak a bányacégek költségeit növeli, hanem ellátási problémákat is okozhat. Indonéz, ausztrál és chilei kitermelők egyre élesebb versenyt folytathatnak a kénsavért, és ha nem jutnak elegendő mennyiséghez, akár termeléscsökkentésre is kényszerülhetnek.