Hormuzi-szoros: Marco Rubio szerint az USA csak egy védekező hadműveletet folytat – "nincs lövöldözés, hacsak nem lőnek le minket"

Ez egy védekező hadművelet, ami nagyon egyszerűt jelent: nincs lövöldözés, hacsak nem lőnek le minket először – ezt mondta újságírók előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fehér Házban. A tárcavezető szerint nem szabad normalizálni azt, hogy Irán ellenőrzi a Hormuzi-szorost.
Járdi Roland
2026.05.05, 22:00

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva megvédte az Amerikai Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, hogy szankciókkal és tengeri blokáddal gazdasági nyomást gyakoroljon Iránra. Azzal érvelt, hogy az intézkedések a globális kereskedelem és a polgári hajózás védelme érdekében szükségesek – írja a CNN.

Hormuzi-szoros: Marco Rubio szerint senki nem tudja megnyitni, csak az USA – "nincs lövöldözés, hacsak nem lőnek le minket" Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A külügyminiszter szerint a világ minden tájáról származó állam, amelyek túlnyomó többsége semmilyen katonai ellenségeskedésben nem vesz részt, most veszélyben vannak, nemcsak a rakományuk, hanem saját állampolgáraik élete a blokád miatt. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a régióban rekedt hajók állapota romlik.

„Ezek a hajók, tudják, nem hagynak kint egy hajót ilyen sokáig. Elkezd kifogyni az élelemből. Elkezd kifogyni az ivóvízből, az alapvető ellátmányból, és ki vannak szolgáltatva a kalózkodásnak” – tette hozzá.

A miniszter szerint humanitárius és gazdasági aggodalomra okot ad a helyzet, amely messze túlmutat a közvetlen konfliktuson, és hozzátette, hogy több nemzet is sürgette Washingtont, hogy tegyen lépéseket a régió tengeri hozzáférésének helyreállítása érdekében.

Számos állam magánbeszélgetésekben és néhány nyilvánosan is kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen kiszabadítani hajóikat és visszaállítani a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban és a globális kereskedelem ezen kritikus fontosságú főútján

 – mondta. Világossá tette azt is, hogy senki más nem tudja a Hormuzi-szorost megnyitni, csak az Egyesült Államok.

Azonban azt is hozzátette, hogy Irán Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését nem szabad normalizálni. Azt is szorgalmazta, hogy a szoros úgy működjön, mint a háború előtt. „A mi preferenciánk az, hogy ezeket a szorosokat úgy nyissák meg, ahogyan meg kell nyitni őket, vissza a régi állapotukba” – mondta Rubio.

Leszögezte, hogy ez nem támadó hadművelet. "Ez egy védekező hadművelet. Ez nagyon egyszerűt jelent: nincs lövöldözés, hacsak nem lőnek le minket először" – fogalmazott.

Amellett érvelt, hogy Irán az atomfegyverrel „túszul ejti a világot”, és hogy „valakinek tennie kell valamit ez ügyben”.„Pontosan azt tennék a világgal egy atomfegyverrel, amit most a [Hormuzzi-szorossal] tesznek" 

