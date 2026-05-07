Trükkhöz folyamodott az Egyesült Arab Emírségek, így csempészik át az olajat a Hormuzi-szoroson

Az iráni támadások elkerülése érdekében kikapcsolt helyzetkövetőkkel több, az Egyesült Arab Emirátusok olajával megrakodott tanker is áthaladt a Hormuzi-szoroson – írja a Reuters iparági forrásokra és hajózási adatokra hivatkozva.

Ez a mennyiség elenyésző részét teszi ki az Egyesült Arab Emirátusok iráni háború előtti szokásos exportjának.

Az, hogy emiatt a viszonylag csekély olaj miatt hajlandók voltak felvállalni azt a kockázatot, hogy Irán megtámadja a szállítóhajót, jól mutatja, hogy nagy a nyomás az eladásra.

Irak, Kuvait és Katar vagy leállította az értékesítést, vagy jelentősen csökkentette árait, hogy vevőket találjon az olajra, Szaúd-Arábia pedig egy kis kapacitású olajvezetéken kívül csak a Vörös-tengeren keresztül szállít.

Áprilisban az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) legalább 4 millió hordó Upper Zakum és 2 millió hordó Das nyersolajat tudott exportálni négy tankerrel, a Perzsa-öblön belüli terminálokról.

Több forrás szerint a szállítmányokat vagy átrakodták másik hajóra, hogy Dél-kelet Ázsiába juttassák, vagy ománi tárolóba rakták ki, vagy pedig közvetlenül dél-koreai finomítókba hajóztak velük.

Irán az amerikai–izraeli támadásokra válaszul gyakorlatilag ellehetetlenítette a Hormuzi-szoroson keresztüli exportot – kivéve a saját olaját, illetve egyéni megállapodásban más országok termékeit. Irán ezzel a globális olaj- és gázkínálat ötödének exportját bénította meg. A lezárás, valamint az amerikai blokád, amely az elmúlt hetekben leállította az iráni exportot, 100 dollár fölé emelte a világpiaci olajárat.

A Kpler adatai szerint az ADNOC olajtársaságnak a háború kezdete óta napi több mint 1 millió hordóval kellett csökkentenie exportját a tavaly szállított napi 3,1 millió hordóhoz képest. A jelenlegi exportjának nagy része Murban minőségű olaj, amelyet szárazföldi mezőkről vezetéken juttatnak el Fudzsairába.

Az olajtankerek Irán céltáblája a Hormuzi-szorosban

Az ADNOC szállítmányait iráni támadás veszélye fenyegeti. Ezt mutatja, hogy az Egyesült Arab Emirátusok hétfői állítása szerint Irán drónokkal támadta meg az üres ADNOC-tankert, a Barakahot, mialatt az a Hormuzi-szoroson haladt át.

A hajók kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel közlekednek, ami csökkenti annak esélyét, hogy az iráni fegyveresek észleljék őket. Ezt a módszert Irán is gyakran alkalmazza, hogy megkerülje az amerikai szankciókat az olajexportja során.

Ez ugyanakkor azt is megnehezíti, hogy az ADNOC összes szoroson áthaladó exportját az iparági hajózási adatok alapján nyomon lehessen követni, vagyis előfordulhat, hogy az áprilisban a Perzsa-öbölből kiszállított mennyiség ennél magasabb volt – világított rá a hírügynökség.