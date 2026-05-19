Hormuzi-szoros: Irán élesítette legújabb fegyverét, úgy csap le a bürokráciával, hogy az mindenkinek fájni fog

Új szintre léphet a közel-keleti válság, miután Teherán hivatalosan is megjelent az X közösségi platformon a Perzsa-öböl Szoroshatóság (PGSA) nevű szervezettel. A lépés arra utal, hogy az iráni vezetés intézményesíteni kívánja a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzését – ez pedig nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági szempontból is komoly feszültségeket okozhat.
VG
2026.05.19, 15:14

A „PGSA_Iran” néven létrehozott fiók hétfőn kezdte meg működését, és azt állítja magáról, hogy a Hormuzi-szoroson történő tranzit „hivatalos iráni felügyeleti szerve”. A közlemény szerint a hatóság valós idejű információkat tesz közzé a stratégiai fontosságú tengeri útvonal eseményeiről, ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetést is megfogalmazott: „Az engedély nélküli áthaladás illegálisnak minősül”. A bejelentés alapján Irán gyakorlatilag egy engedélyalapú ellenőrzési rendszert készül létrehozni a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán. A Hormuzi-szoroson békeidőben a globális olaj- és földgázkereskedelem mintegy egynegyede halad át, így bármilyen korlátozás vagy pluszköltség megjelenhet a világpiaci árakban - írja az Origo.

Hajók a Hormuzi-szorosban Bandar-Abbász iráni kikötőváros közelében
Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA / Reuters

Irán komolyan gondolja a Hormuzi-szoros felügyeletét

A PGSA közlése szerint az iráni hatóságok által kijelölt tengeri zónákban közlekedő hajóknak teljes körű koordinációra lesz szükségük Teheránnal. 

Bár Irán hivatalosan nem jelentett be teljes blokádot, a rendszer de facto ellenőrzést jelenthet a szoros felett.

A térségben hónapok óta fokozódik a feszültség az Egyesült Államok, Izrael és Irán konfliktusa miatt. A hajózási társaságok és tengeri biztonsági cégek szerint a kereskedelmi forgalom jelentősen visszaesett, miközben számos hajó vesztegel vagy kerülőútvonalra kényszerül.

A PGSA egyik bejegyzése az X közösségi oldalon:

A problémákat tovább súlyosbítja:

  • a rakétatámadások veszélye,
  • az aknatelepítésekről szóló hírek,
  • a biztosítók visszavonulása a fedezeti biztosításoktól,
  • valamint az egyre növekvő katonai jelenlét a térségben.

A nemzetközi tengerjog alapján a Hormuzi-szoros a nemzetközi hajóforgalom számára szabad átjárónak számít. Irán azonban több vonatkozó egyezményt nem ratifikált, ezért nem tekinti magára nézve kötelezőnek azokat.

Bár egy forgalomirányítási rendszer elméletileg a hajózás biztonságát is szolgálhatná – különösen az aknaveszély és a katonai konfliktusok közepette –, sok elemző szerint Teherán célja ennél jóval túlmutat a biztonsági megfontolásokon.

A lap cikke kitér arra, hogy tengerhajózási szakértők attól tartanak, hogy Irán a jövőben tranzitdíjat is kivethet a szoroson áthaladó hajókra. Informális fizetésekre már a konfliktus korábbi szakaszaiban is volt példa, a PGSA létrehozása pedig hivatalos keretet adhatna egy ilyen rendszernek.

Egy korábbi iráni elemzés szerint a tranzitdíjakból akár évi 60 milliárd dolláros bevétel is származhatna, amelyet Teherán a háború utáni újjáépítésre fordíthatna.

Az olajárak is új korszakba léphetnek

Az elemzők szerint már önmagában egy új díjrendszer bevezetése is hordónként legalább 1 dollárral emelheti az olaj világpiaci árát. A magasabb szállítási és biztosítási költségek idővel beépülnek az energiaárakba, ami világszerte drágulást okozhat.

Több piaci szereplő arra számít, hogy a jelenlegi helyzet tartósan 100 dollár fölötti olajárakat eredményezhet, ami új korszakot nyithat az energiapiacon.

Ráadásul a PGSA megjelenése tovább élezheti az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktust. Donald Trump amerikai elnök a hírek szerint nemrég még halasztást adott az Irán elleni újabb katonai lépésekre, részben az öböl menti államok kérésére. Ha azonban Teherán ténylegesen életbe lépteti a Hormuzi-szoros feletti új ellenőrzési rendszert, az könnyen újabb katonai és diplomáciai eszkalációhoz vezethet a térségben.

