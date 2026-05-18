A Hormuzi-szoros árnyékában: a világcégek pánikolnak, az iráni háború már most bedöntötte a profitvárakozásokat – elszálltak az olajárak, minden drágulhat

Az iráni konfliktus a világ legnagyobb vállalatai számára is egyre inkább egyfajta pénzügyi sokkhatássá válik: május közepén már arról beszélhetünk, hogy a háború eddig legalább 25 milliárd dollárnyi (mintegy 9,1 ezermilliárd forintos) többletköltséget okozott a globális vállalati szektornak, miközben az olajárak elszállása, az ellátási láncok újabb szétesése és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság már most áremeléseket és profitfigyelmeztetéseket indított el világszerte.

A helyzet meglehetősen súlyos: legalább 279 nagyvállalat jelezte hivatalos közleményben vagy gyorsjelentésben, hogy a háború miatt kénytelen valamilyen válságintézkedést bevezetni. A cégek jelentős része már most árat emel, beruházásokat halaszt el, költséget csökkent, vagy visszavonja korábbi profitvárakozásait. Többen osztalékfizetést függesztettek fel, létszámstopot rendeltek el, vagy külön üzemanyagfelárakat vezettek be.

A leggyakoribb reakció egyértelműen a közvetlen pénzügyi veszteség kezelése lett.

A Reuters összesítése szerint a vállalatok döntő része egyszerűen kénytelen lenyelni a megugró költségeket, miközben egyre több helyen jelennek meg az áremelések és a működési átalakítások is. A cégek egy része már most profitfigyelmeztetést adott ki, mások visszavágták éves előrejelzéseiket.

Még mindig az olaj ára az egyik legégetőbb kérdés

A konfliktus egyik legfontosabb gazdasági következménye, hogy Irán gyakorlatilag stratégiai fegyverként használja a Hormuzi-szorost. Mivel a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része ezen a szűk útvonalon halad át, így minden fennakadás azonnal megjelent az energiaárakban is:

az olaj ára a háború előtti szintekhez képest több mint 50 százalékkal emelkedett,

hordónként már 100 dollár fölé került, ami nemcsak az üzemanyagárakat dobja meg, hanem az ipari termelés költségeit is.

Ez különösen érzékenyen érinti Európát és Ázsiát, amelyek továbbra is jelentős mértékben függnek a közel-keleti energiahordozóktól. A háborúra reagáló vállalatok közel fele európai vagy brit cég volt. Az európai vállalatok ráadásul még mindig nem heverték ki teljesen az orosz–ukrán háború energiapiaci következményeit, így most újabb költségsokk érte őket.