Veszélyben a nyaralás: újabb légitársaság dobta be a törülközőt – 900 járatot törölnek

A közel-keleti feszültségek következtében jelentősen megemelkedett repülőgép-üzemanyagárak kihívás elé állítják a Croatia Airlinest a közelgő turisztikai szezonban. A horvát társaság kereskedelmi igazgatója, Slaven Zabo szerint a kerozin ára a válság kezdete óta megduplázódott, ami minden légitársaságot érint, és a Croatia Airlinesnál többmilliós veszteséget okozhat.

Több száz járatot töröl a horvát nemzeti légitársaság az üzemanyagár-robbanás miatt / Fotó: Ivan Zahorui / Shutterstock

A negatív hatások enyhítésére a horvát nemzeti légitársaság válságkezelési rendszert vezetett be, és üzleti optimalizálásba kezdett. Ennek részeként átszervezik a járathálózatot, csökkentik a kapacitásokat és javítják a hatékonyságot.

A Croatia Airlines a következő negyedévben az eredetileg tervezett járatok mintegy 5 százalékát, hozzávetőlegesen 900 járatot töröl.

Egyelőre nem lehet pontosan előre jelezni, mennyivel drágulhatnak a repülőjegyek, de a társaság elismeri: az emelkedő üzemanyagköltségek és a repülőterek díjainak növekedése egyaránt befolyásolja a végső árakat. Különösen jelentős hatásként említik a zágrábi repülőtér júniustól életbe lépő, 20 százalékos díjemelését.

A jegyárakat nehéz előre jelezni, hiszen azok a kereslettől, a versenytől és a költségektől függenek

– nyilatkozta Zabo, hozzátéve, hogy a Croatia Airlines továbbra is versenyképes akar maradni, és biztosítani kívánja Horvátország stabil légi összeköttetését. A nehézségek ellenére a cég szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben. A Croatia Airlines az idei év első négy hónapjában 23 százalékkal több utast szállított, mint egy évvel korábban – csaknem 100 ezerrel több embert.

A kedvező foglalási trendek alapján a társaság optimista a nyári szezont illetően, bár hangsúlyozzák, hogy az üzemanyagpiac alakulása továbbra is meghatározó hatással lesz mind az árakra, mind a járatokra.

A kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol a légi közlekedésre

A közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai légi közlekedésre. Több nagy légitársaság – köztük a Lufthansa, a SAS és a KLM – már járattörlésekről és kapacitáscsökkentésről döntött, miközben az üzemanyag ára rekordmagasra emelkedett.