Elegük van a horvátoknak a turistákból: Barcelona példáját követve vezetnek be korlátozást az Adrián
Horvátország egyik legnépszerűbb tengerparti városa, Rovinj korlátozná az új apartmanok engedélyezését, mert a helyiek szerint a tömegturizmus már élhetetlenné teszi a várost. A tervezett intézkedés komoly fordulatot jelenthet az Adrián, ahol évek óta egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között.
Komoly változásra készül Horvátország egyik legismertebb tengerparti városa. Rovinj vezetése azt tervezi, hogy
két évre leállítja az új apartmanengedélyek kiadását az óvárosban, ezzel próbálva megfékezni a tömegturizmust és az egyre súlyosabb lakhatási problémákat.
Emil Nimcevic polgármester szerint a város egyszerűen elérte a határait. Az elmúlt években az apartmanok száma robbanásszerűen nőtt, miközben a helyiek egyre nehezebben találnak megfizethető lakást, a nyári hónapokban pedig a közlekedés, a parkolás és az infrastruktúra is sok helyen összeomlik a turistatömeg alatt.
A rovinji terv nem előzmény nélküli Európában. Barcelona már korábban bejelentette, hogy 2028-ig teljesen leállítja az új turistalakások engedélyezését, és a lejáró licenceket sem hosszabbítja meg. A cél ugyanaz: visszaadni az élhető várost a helyieknek.
Elég volt a horvát tömegturizmusból
A horvát közvélemény erősen megosztott a kérdésben, de egyre többen érzik úgy, hogy az Adria több pontján túl nagy lett a nyomás. Sokan azt mondják, nem a turistákkal van baj, hanem azzal, hogy a rendszer kontroll nélkül növekedett.
„Annyi turistának kellene lennie, amennyit a város még elbír” – fogalmazott egy helyi lakos az Index.hr-nek. Mások szerint a parkolóhelyek, az utak és a lakhatás már most sem bírják a nyári terhelést.
Volt, aki egyértelműen a magasabb minőségű, drágább turizmus felé mozdulna el. Több helyi szerint Horvátországnak nem mennyiségben kellene versenyeznie, hanem szolgáltatásban és színvonalban. „Emelni kell az árakat és jobb kínálatot kell adni” – mondta egy járókelő, aki szerint az ország még mindig nem használja ki teljesen az Adria adottságait.
A lakhatási válság is egyre érzékenyebb téma: többen úgy látják, hogy a rövid távú apartmankiadás jelentősen rontotta a helyiek esélyeit a saját városukban.
Sok ingatlant már kizárólag turistáknak alakítanak ki, miközben a helyi fiatalok egyre távolabb szorulnak a tengerparti településekről.
Persze vannak olyanok is, akik szerint a horvát turizmus továbbra is sikerágazat, és a kínálat sokat fejlődött az elmúlt években. A legtöbben azonban egyetértettek abban, hogy egyensúlyra lenne szükség: legyen pezsgő élet és gazdasági haszon, de közben maradjon élhető a város a helyiek számára is.
Az egyik megszólaló végül röviden összefoglalta azt, amit sokan gondolnak a jelenlegi helyzetről: „Tömegturizmus van. Mindenki próbál annyit kaszálni, amennyit csak lehet.”
