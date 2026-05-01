Látványos bosszút állt a Huaweiért Kína, a Nvidia máris amerikai nemzeti katasztrófától tart
Az amerikai-kínai technológiai verseny új szintre lépett: miközben Washington korlátozásokkal próbálta visszafogni a Huawei térnyerését, a kínai vállalat látványos erősödéssel válaszolt, és már idén megszerezheti a hazai mesterségesintelligencia-chip piac legnagyobb részét. Ez nemcsak üzleti siker, hanem geopolitikai üzenet is, melyre az amerikai Nvidia vezetése is egyre idegesebben reagál.
A Huawei mesterségesintelligencia-chip üzletága robbanásszerű növekedést mutat: az idei bevételek elérhetik a 12 milliárd dollárt (nagyjából 4300 milliárd forintot), ami jelentős ugrás a tavalyi 7,5 milliárd dollárhoz képest. A keresletet elsősorban a kínai technológiai cégek hajtják, melyek egyre inkább hazai megoldásokra állnak át az amerikai exportkorlátozások miatt – írja a Financial Times.
A vállalat új Ascend 950PR processzora már tömeggyártásban van, és a megrendelések többsége erre a modellre fut be.
A háttérben egyértelmű politikai nyomás is áll: Peking arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy csökkentsék a külföldi – elsősorban amerikai – chipektől való függést, miközben az Egyesült Államok továbbra is szigorúan szabályozza, milyen technológiák kerülhetnek Kínába. Ez a kettős szorítás gyakorlatilag kiszorította az Nvidiát a kínai piacról, ahol a legújabb H200-as chipjei még mindig nem jutottak el a vevőkhöz.
A helyzet már nemcsak piaci verseny, hanem stratégiai kockázat az Egyesült Államok számára. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója nyíltan arról beszélt, hogy katasztrofális forgatókönyv lenne, ha a jövő mesterségesintelligencia-modelljei nem amerikai hardveren futnának.
A Huawei ugyanakkor még nem érte utol az amerikai versenytársát: chipjei legalább két generációval le vannak maradva teljesítményben.
A vállalat azonban más stratégiát választott: a kevésbé számításigényes, de gyorsan növekvő „inference” piacra fókuszál, mely a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásaihoz szükséges. Emellett hálózati megoldásokkal és nagy számítási klaszterekkel próbálja kompenzálni az egyedi chipek gyengébb teljesítményét.
Óriási a kínai piac, nehéz a térnyerés
A kínai ökoszisztéma építése azonban nem megy zökkenőmentesen. A Huawei saját szoftveres környezete, a Cann, egyelőre jelentős hátrányban van az Nvidia globálisan domináns Cuda rendszerével szemben, ami növeli az ügyfelek költségeit és lassítja az átállást. Ez a technológiai lemaradás rövid távon még fékezheti a kínai terjeszkedést.
A hosszabb távú trendek azonban egyértelműek.
A Morgan Stanley szerint a kínai mesterségesintelligencia-chip piac 2030-ra elérheti a 67 milliárd dollárt (közel 24 ezer milliárd forintot),
és ennek túlnyomó részét már hazai szereplők szolgálhatják ki. Ez azt jelenti, hogy a mostani átrendeződés nem átmeneti, hanem tartós szerkezeti változás.
A Huawei előretörése így egyszerre gazdasági lehetőség Kína számára és stratégiai kihívás az Egyesült Államoknak. Az exportkorlátozások rövid távon lassították a kínai technológiai fejlődést, hosszabb távon viszont felgyorsíthatták egy önálló, az amerikai rendszertől független innovációs pálya kiépülését.
Kína, Huawei, Nvidia - régóta húzódik a szankciós politika
A mostani piaci átrendeződés mögött több éves politikai és szabályozási folyamat áll, mely gyakorlatilag kiszorította a Huaweit az amerikai technológiai ökoszisztémából. Az Egyesült Államok már 2018-ban megtiltotta a szövetségi intézményeknek, hogy a vállalat eszközeit használják, majd 2019-ben feketelistára tette a céget, ami drasztikusan korlátozta az amerikai beszállítókkal való együttműködést. Ez azt jelentette, hogy a Huawei nem juthatott hozzá kulcsfontosságú félvezetőkhöz és szoftverekhez, ami rövid távon súlyos visszaesést okozott a termelésben.
A korlátozások 2020 után tovább szigorodtak:
Washington gyakorlatilag minden olyan chip exportját megtiltotta, mely amerikai technológiát használ, még akkor is, ha azt nem az Egyesült Államokban gyártják.
Később az amerikai hatóságok nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették a Huawei termékeit, és megtiltották azok használatát a távközlési hálózatokban, valamint az állami beszerzésekben. Az intézkedések nemcsak az amerikai piacról zárták ki a céget, hanem szövetséges országokra is nyomást gyakoroltak, hogy hasonló lépéseket tegyenek.
A szankciók eredeti célja az volt, hogy lassítsák Kína technológiai fejlődését, különösen a stratégiai jelentőségű félvezetőiparban. Rövid távon ez működött is: a Huawei bevételei és gyártási kapacitásai visszaestek, és a cég kénytelen volt új beszállítói láncokat kiépíteni. Hosszabb távon azonban éppen ezek a korlátozások indították el azt az alkalmazkodási folyamatot, mely mostanra a kínai technológiai önállósodás egyik motorjává vált.
Vége lehet az AI-memóriacsipek okozta gazdasági káosznak?
Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia berobbanása alapjaiban írta át a memóriacsipek piacát, ahol a kereslet már nem ciklikusan, hanem tartósan emelkedik. A DRAM és különösen a nagy sávszélességű memória kulcsfontosságúvá vált az AI-rendszerek működésében, miközben a gyártók nem tudják elég gyorsan bővíteni a kapacitásokat. Emiatt a piac eladói dominanciába fordult, a vevők pedig évekre előre próbálják lekötni a szállításokat.
A szektor profitabilitása ennek megfelelően megugrott, egyes cégek árrése már a legnagyobb chipgyártókéval vetekszik. A háttérben óriási tőkebeáramlás zajlik: a legnagyobb technológiai vállalatok százmilliárd dolláros nagyságrendben költenek AI-infrastruktúrára. A memóriacsipek hiánya így már nemcsak iparági, hanem makrogazdasági kockázat is, amely lassíthatja a digitális fejlesztéseket és a globális növekedést.