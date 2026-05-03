Megbolondult az időjárás, Athénban és Krétán is havazott május elején

Görögországban a helyieket és a turistákat egyaránt meglepte a hőmérséklet hirtelen csökkenése az elmúlt napokban, ami heves esőzéseket és erős szeleket is hozott. Egyes helyeken havazás és jégeső is volt. A hőmérséklet várhatóan a jövő héten ismét emelkedik, egyes helyeken elérve a 27 Celsius-fokot – jelenti a dpa német hírügynökség.

Megbolondult az időjárás, Athénban és Krétán is havazott Fotó: NurPhoto via AFP

A tavaszi időjárás helyett Görögországban hirtelen lehűlés jellemezte május elejét. Heves esőzések voltak, a szél sebessége meghaladta az óránkénti 80 kilométert.

Hó esett az Athén környéki hegyekben, a Peloponnészosz-félszigeten és Krétán, és néhol jégeső is esett.

A gazdák azonban elégedettek voltak az időjárással, mivel az eső és a hó a hosszú száraz időszak után újra feltöltötte a víztározókat. Az időjárás-előrejelzések szerint hétfőn javulni kezd az idő. A hőmérséklet a hét folyamán emelkedni fog, egyes helyeken elérheti a 27 Celsius-fokot.

Magyarországon is rekord hideget mértek május elsején

Nemcsak Görögországban, hanem Magyarországon is nagyon hideget mértek május elsején. Péntek hajnalban megdőlt a 82 éves hidegrekord. Ám ennél is nagyobb baj, hogy a fagy óriási pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben.

Egy hajósi szőlőtábla szélén vagyunk, ez a szőlőtábla május elsején éjszaka, péntek hajnalra súlyos fagykárt szenvedett el, mint a vármegye szinte összes szőlőterülete a kunsági és a hajós-bajai borvidéken

– mondta Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője a Facebookra felföltött videójában szombaton. A felvételen jól látható, ahogy a szőlőtőkék szinte teljes egészében elfagytak.

Arra kérik a szakemberek a gazdákat, hogy minél előbb jelentsék a káraikat. Fontos határidők az idei kárenyhítési évben:

tavaszi fagykár bejelentése legkésőbb május 31-ig,

aszálykár bejelentése április 1. – szeptember 30. között.

Fontos szabály, hogy a mezőgazdasági káreseményt és az általa okozott várható hozamcsökkenést a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.



