Tömeges kirúgások és áruházbezárás az IKEA-nál: negyven éve nem történt ilyen, de ígérik, olcsóbb lesz minden

Az IKEA svéd belsőépítészeti óriás, az Inter IKEA Group bejelentette, hogy világszerte körülbelül 850 munkahelyet szüntet meg, ebből körülbelül 300-at Svédországban. Az új szervezet várhatóan az év végére készül el – írja a finn Talouselämä. A gazdasági lap idézi Henrik Elmt, a csoport pénzügyi igazgatóját, aki szerint az IKEA mára túlságosan összetetté és széttagolttá vált egy olyan működési környezetben, amely egyszerűséget és gyorsaságot igényel.

Az IKEA kénytelen olcsóbb lenni / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A csoport most három célra összpontosít:

az értékesítés növekedésének felgyorsítására,

a jelentős árcsökkentésekre

és a látogatók számának növelésére.

Az igazgató szerint a megfizethetőség most fontosabb, mint valaha. Márpedig arra kell összpontosítani, ami a legfontosabb a vásárlóinak.

Az Inter IKEA Group birtokolja az IKEA márka jogait, tervezi a vállalat termékeit és forgalmazza a franchise-licenceket. Már márciusban jelezte, hogy olyan költségcsökkentésre készül, amelynek során megszüntet világszerte körülbelül 800 munkahelyet. Két hete bejelentette, hogy bezár egy áruházat a svédországi Borlängében.

Több mint 40 év alatt ez volt az első alkalom, hogy az IKEA bezárt egy áruházat Svédországban.

Az IKEA finn kommunikációs osztálya szerint a változtatások nem érintik az IKEA finnországi szervezetét.

Magyarországon már két éve esnek az IKEA árai

Az IKEA Magyarország rekorderedményről számolt be a 2025. augusztus 31-én zárult pénzügyi évére: a teljes kiskereskedelmi forgalma 144,3 milliárd forint volt, 4,4 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nagyobb bevétel az akkori közlemény szerint a társaság soroksári áruházában indított globális kísérleti projekt mellett érte el az IKEA. A kísérlet lényege az volt, hogy a csoport történetében először egyetlen közös térbe vonták össze a bemutatótermet és a piaci osztályt.

A legmodernebb automatizálás és a robotika integrálásával az áruház háromszorosára növelte logisztikai területét, így online rendeléskapacitása évi közel egymillióra duplázódott.

A fejlesztések hatékonysága már most látható: a 2026-os pénzügyi évben az összekészített árumennyiség 33 százalékkal nagyobb a 2025-ös év azonos időszakához képest, a közvetlenül kiszolgált online vásárlók száma pedig elérte a 140 ezret.