IMF: megvan a friss adóslista, rutinos versenyzőket is találni az országnevek között
Argentína jelenleg messze a világ legnagyobb IMF-adósa: fennálló hitelállománya közel négyszerese a második helyezett Ukrajnáénak – írja az Origo az IMF 2026 áprilisi adataira hivatkozva. Az ország évtizedek óta visszatérő gazdasági problémákkal küzd, amelyeket hiperinfláció, devizaválságok és ismétlődő IMF-programok kísérnek. A több mint 60 milliárd dolláros hitelállomány mögött hosszú évekre visszanyúló gazdasági instabilitás húzódik meg. lista élén tehát toronymagasan Argentína áll, de a GDP-arányos eladósodottság alapján egészen más országok kerülnek előtérbe.
Ezek a legnagyobb IMF-hitellel rendelkező országok
Az alábbi táblázat a 15 legnagyobb IMF-adóst mutatja be a teljes, 83 országot tartalmazó listából:
|Helyezés
|Ország
|IMF-tartozás (millió USD)
|1
|Argentína
|60 176
|2
|Ukrajna
|15 481
|3
|Egyiptom
|10 669
|4
|Pakisztán
|10 500
|5
|Ecuador
|10 082
|6
|Elefántcsontpart
|5 189
|7
|Kenya
|4 216
|8
|Banglades
|4 157
|9
|Ghána
|3 947
|10
|Angola
|3 510
|11
|Kongói Demokratikus Köztársaság
|3 201
|12
|Costa Rica
|2 555
|13
|Etiópia
|2 541
|14
|Srí Lanka
|2 537
|15
|Jordánia
|2 371
A lista alapján jól látszik, hogy a nagyobb gazdaságok mellett számos fejlődő ország is jelentős IMF-finanszírozásra szorul. Eközben több tucat ország 1 milliárd dollárnál kisebb hitelállománnyal rendelkezik – hívja fel a figyelmet összeállításában a lap.
GDP-arányosan Suriname a legeladósodottabb
Nemcsak a hitel összege számít: az is kulcsfontosságú mutató, hogy az IMF-tartozás mekkora terhet jelent az adott ország gazdaságához képest. Ebben az összevetésben Suriname áll az első helyen.
|Helyezés
|Ország
|IMF-tartozás a GDP arányában (%)
|1.
|Suriname
|10,5
|2.
|Argentína
|8,7
|3.
|Közép-afrikai Köztársaság
|8,6
|4.
|Gambia
|7,8
|5.
|Ecuador
|7,3
|6.
|Ukrajna
|6,9
|7.
|Barbados
|6,8
|8.
|Seychelle-szigetek
|6,6
|9.
|Dél-Szudán
|6,2
|10.
|Sierra Leone
|6,1
|11.
|Jamaica
|5,6
|12.
|Elefántcsontpart
|5,3
|13.
|Ruanda
|4,8
|14.
|Libéria
|4,7
|15.
|Madagaszkár
|4,7
Suriname példája jól mutatja, hogy egy kisebb gazdaság számára az IMF-hitel jóval nagyobb terhet jelenthet, mint egy fejlettebb ország esetében. A dél-amerikai állam a 2020-as évek elején súlyos gazdasági válságba került. Az évekig tartó költségvetési fegyelmezetlenség, az olajbevételek visszaesése és a növekvő külső adósság végül államcsődhöz vezetett. Az IMF támogatásával elindított reformprogram célja az infláció megfékezése és az államháztartás stabilizálása volt, azonban ez komoly megszorításokkal és valuta-leértékeléssel járt.
Mi az az SDR, amiben az IMF nyilvántartja a hiteleket?
Az IMF nem hagyományos valutában tartja nyilván a hiteleket, hanem úgynevezett SDR-ben (Special Drawing Rights – különleges lehívási jog). Ez egy nemzetközi tartalékeszköz, amelyet 1969-ben hoztak létre.
Az SDR értékét öt jelentős világvaluta alkotja:
Az IMF által biztosított SDR-eket az országok később kemény valutára válthatják át. A jelenlegi számítások szerint 1 SDR hozzávetőlegesen 1,44 amerikai dollárnak felel meg.
Az IMF egyszerre mentőöv és vitatott szereplő
A Nemzetközi Valutaalap szerepe évtizedek óta megosztja a közgazdászokat és a politikusokat. Támogatói szerint az IMF nélkül számos ország pénzügyi rendszere összeomlana, míg a kritikusok úgy vélik, hogy a hitelprogramokhoz kapcsolódó megszorítások súlyos társadalmi terheket okoznak.
Az IMF által előírt reformok gyakran járnak:
- állami kiadáscsökkentéssel,
- adóemelésekkel,
- valuta-leértékeléssel,
- szociális megszorításokkal.
Ezek rövid távon politikailag rendkívül népszerűtlen intézkedések lehetnek, ugyanakkor az IMF szerint hosszabb távon a gazdasági stabilitás helyreállítását szolgálják.
