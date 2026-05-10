IMF: megvan a friss adóslista, rutinos versenyzőket is találni az országnevek között

Világszerte egyre több ország kényszerül a Nemzetközi Valutaalap, vagyis az IMF segítségére, miközben az infláció, az államadósság és a gazdasági lassulás komoly nyomást helyez az államháztartásokra. Bár az IMF-hitel sokszor válságtünetként jelenik meg, a nemzetközi pénzügyi rendszerben régóta bevett eszköznek számít.
VG
2026.05.10, 14:00

Argentína jelenleg messze a világ legnagyobb IMF-adósa: fennálló hitelállománya közel négyszerese a második helyezett Ukrajnáénak – írja az Origo az IMF 2026 áprilisi adataira hivatkozva. Az ország évtizedek óta visszatérő gazdasági problémákkal küzd, amelyeket hiperinfláció, devizaválságok és ismétlődő IMF-programok kísérnek. A több mint 60 milliárd dolláros hitelállomány mögött hosszú évekre visszanyúló gazdasági instabilitás húzódik meg. lista élén tehát toronymagasan Argentína áll, de a GDP-arányos eladósodottság alapján egészen más országok kerülnek előtérbe.

Jelenleg Argentínának van a legnagyobb összegű IMF-adóssága
Ezek a legnagyobb IMF-hitellel rendelkező országok

Az alábbi táblázat a 15 legnagyobb IMF-adóst mutatja be a teljes, 83 országot tartalmazó listából:

HelyezésOrszágIMF-tartozás (millió USD)
1Argentína60 176
2Ukrajna15 481
3Egyiptom10 669
4Pakisztán10 500
5Ecuador10 082
6Elefántcsontpart5 189
7Kenya4 216
8Banglades4 157
9Ghána3 947
10Angola3 510
11Kongói Demokratikus Köztársaság3 201
12Costa Rica2 555
13Etiópia2 541
14Srí Lanka2 537
15Jordánia2 371

A lista alapján jól látszik, hogy a nagyobb gazdaságok mellett számos fejlődő ország is jelentős IMF-finanszírozásra szorul. Eközben több tucat ország 1 milliárd dollárnál kisebb hitelállománnyal rendelkezik – hívja fel a figyelmet összeállításában a lap.

GDP-arányosan Suriname a legeladósodottabb

Nemcsak a hitel összege számít: az is kulcsfontosságú mutató, hogy az IMF-tartozás mekkora terhet jelent az adott ország gazdaságához képest. Ebben az összevetésben Suriname áll az első helyen.

HelyezésOrszág IMF-tartozás a GDP arányában (%)
1.Suriname10,5
2.Argentína8,7
3.Közép-afrikai Köztársaság8,6
4.Gambia7,8
5.Ecuador7,3
6.Ukrajna6,9
7.Barbados6,8
8.Seychelle-szigetek6,6
9.Dél-Szudán6,2
10.Sierra Leone6,1
11.Jamaica5,6
12.Elefántcsontpart5,3
13.Ruanda4,8
14.Libéria4,7
15.Madagaszkár4,7

Suriname példája jól mutatja, hogy egy kisebb gazdaság számára az IMF-hitel jóval nagyobb terhet jelenthet, mint egy fejlettebb ország esetében. A dél-amerikai állam a 2020-as évek elején súlyos gazdasági válságba került. Az évekig tartó költségvetési fegyelmezetlenség, az olajbevételek visszaesése és a növekvő külső adósság végül államcsődhöz vezetett. Az IMF támogatásával elindított reformprogram célja az infláció megfékezése és az államháztartás stabilizálása volt, azonban ez komoly megszorításokkal és valuta-leértékeléssel járt.

Mi az az SDR, amiben az IMF nyilvántartja a hiteleket?

Az IMF nem hagyományos valutában tartja nyilván a hiteleket, hanem úgynevezett SDR-ben (Special Drawing Rights – különleges lehívási jog). Ez egy nemzetközi tartalékeszköz, amelyet 1969-ben hoztak létre.

Az SDR értékét öt jelentős világvaluta alkotja:

Az IMF által biztosított SDR-eket az országok később kemény valutára válthatják át. A jelenlegi számítások szerint 1 SDR hozzávetőlegesen 1,44 amerikai dollárnak felel meg.

Az IMF egyszerre mentőöv és vitatott szereplő

A Nemzetközi Valutaalap szerepe évtizedek óta megosztja a közgazdászokat és a politikusokat. Támogatói szerint az IMF nélkül számos ország pénzügyi rendszere összeomlana, míg a kritikusok úgy vélik, hogy a hitelprogramokhoz kapcsolódó megszorítások súlyos társadalmi terheket okoznak.

Az IMF által előírt reformok gyakran járnak:

  • állami kiadáscsökkentéssel,
  • adóemelésekkel,
  • valuta-leértékeléssel,
  • szociális megszorításokkal.

Ezek rövid távon politikailag rendkívül népszerűtlen intézkedések lehetnek, ugyanakkor az IMF szerint hosszabb távon a gazdasági stabilitás helyreállítását szolgálják.

