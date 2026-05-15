Lehetetlen küldetés: Ukrajna kénytelen lesz leszámolni a rendszerszintű korrupcióval, különben búcsút inthet egy fontos partnerének − ellenőrzésekbe kezd az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) bejelentette, hogy a következő hetekben delegációt küld Ukrajnába, melynek feladata a korábban megszabott feltételek teljesülésének vizsgálata lesz.
Volodimir Zelenszkij kormányának átfogó gazdasági reformot kell végrehajtania – elsősorban az adók terén –, valamint le kell számolnia az árnyékgazdasággal is. Az utóbbi nehéz menetnek ígérkezik.
Az IMF-hitelről és -vizsgálatról
Az IMF korábban egy 8,1 milliárd dolláros, négy évre szóló hitelprogramot hagyott jóvá, mely segítséget nyújt Ukrajna rövid és középtávú strukturális problémáinak leküzdésében.
A Kibővített Finanszírozási Eszköz (EFF) egy olyan hitelezési mechanizmus, amely fizetésimérleg-hiánnyal küzdő államoknak nyújt pénzügyi segítséget. Célja a gazdasági növekedés elősegítése, a devizatartalékok növelése és a tőkekiáramlás megakadályozása.
A látogatás alkalmával kerül sor az első felülvizsgálatra, valamint a tervezett tárgyalásokon szó lesz a belföldi finanszírozásról is:
A felülvizsgálati misszió során, amelyre a következő hetekben kerül sor, a szakértők természetesen egyeztetni fognak a hatóságokkal a reformkötelezettségek teljesítésének aktuális állásáról, köztük az áfával kapcsolatos intézkedésekről is
− nyilatkozta Julie Kozack, az IMF szóvivője.
Ukrajna a program keretében vállalta, hogy március végéig elfogad egy olyan törvénycsomagot, amely áfát vezet be az egyszerűsített adózási rendszerben működő vállalkozókra, valamint a 150 eurónál kisebb értékű importcsomagokra is. A vállalkozókra vonatkozó törvény ugyan megszületett, de ukrán források szerint a bevezetése, az IMF engedélyével, egy évet csúszhat, míg a csomagok áfáját célzó intézkedés nem ment át az ukrán parlamenten.
Sem az IMF, sem az Európai Unió nem nézi jó szemmel az ukrán korrupciót
Ukrajna az IMF-fel folytatott tárgyalásokon elkötelezte magát egy olyan átfogó reformprogram mellett, amelynek megvalósításával a kelet-európai ország teljesíteni tudja az uniós csatlakozás feltételeit − magyarázta a helyzetet Kozack, majd rámutatott, hogy a program célja a belső finanszírozás megerősítése külső források bevonásával, mivel Ukrajnának jelenleg hatalmas kielégítetlen pénzügyi szükségletei vannak.
Az országban problémát okoz a rendszerszintű korrupció, illetve a fekete- és szürkekereskedelem, amit az IMF elvárásainak megfelelően az ukrán vezetésnek vissza kell szorítani: „Támogatjuk a kormány erőfeszítéseit az adóalap bővítésére, különösen a fekete- és szürkekereskedelem mértékének csökkentése által.
Az árnyékgazdaság jelenleg a GDP 45 százalékát teszi ki.
Ezért rendkívül fontos, hogy a rejtett tevékenységet folytató szereplőket bevonják a közös teherviselésbe” − hívta fel a figyelmet a rendszerszintű problémára Kozack, majd hozzátette, hogy további részleteket csak a tárgyalások, illetve az ellenőrzések után közölhet.
Politikai korrupciós bomba robbant Ukrajnában
Nemrégiben hatalmas port kavart Volodimir Zelenszkij elnök korábbi kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a korrupciós botránya. A vád szerint Jermak és körei 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, vagyis 8,9 millió dollárt mostak tisztára egy luxusüdülő-komplexum építésén keresztül a fővárostól délre fekvő, Kozin nevű faluban.
A pénz az Energoatom állami nukleáris monopólium köré szervezett korrupciós rendszerből származott. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Energoatom magas rangú tisztviselői a beszállítóktól 10–15 százalékos visszaosztást szedtek azért, hogy megőrizzék beszállítói státuszukat, és termékeiket, szolgáltatásaikat ne blokkolják.
A korrupciós pénzekből finanszírozott négy ház egyikét állítólag Jermaknak szánták, ezért az ügyészség május 11-én vádat emelt ellene. Ha elítélik, 12 év börtönre számíthat.