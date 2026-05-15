Lehetetlen küldetés: Ukrajna kénytelen lesz leszámolni a rendszerszintű korrupcióval, különben búcsút inthet egy fontos partnerének − ellenőrzésekbe kezd az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) bejelentette, hogy a következő hetekben delegációt küld Ukrajnába, melynek feladata a korábban megszabott feltételek teljesülésének vizsgálata lesz.

Szigorú feltételek: Ukrajna kénytelen lesz leszámolni a rendszerszintű korrupcióval, különben búcsút inthet egy fontos partnerének

Volodimir Zelenszkij kormányának átfogó gazdasági reformot kell végrehajtania – elsősorban az adók terén –, valamint le kell számolnia az árnyékgazdasággal is. Az utóbbi nehéz menetnek ígérkezik.

Az IMF-hitelről és -vizsgálatról

Az IMF korábban egy 8,1 milliárd dolláros, négy évre szóló hitelprogramot hagyott jóvá, mely segítséget nyújt Ukrajna rövid és középtávú strukturális problémáinak leküzdésében.

A Kibővített Finanszírozási Eszköz (EFF) egy olyan hitelezési mechanizmus, amely fizetésimérleg-hiánnyal küzdő államoknak nyújt pénzügyi segítséget. Célja a gazdasági növekedés elősegítése, a devizatartalékok növelése és a tőkekiáramlás megakadályozása.

A látogatás alkalmával kerül sor az első felülvizsgálatra, valamint a tervezett tárgyalásokon szó lesz a belföldi finanszírozásról is:

A felülvizsgálati misszió során, amelyre a következő hetekben kerül sor, a szakértők természetesen egyeztetni fognak a hatóságokkal a reformkötelezettségek teljesítésének aktuális állásáról, köztük az áfával kapcsolatos intézkedésekről is

− nyilatkozta Julie Kozack, az IMF szóvivője.

Ukrajna a program keretében vállalta, hogy március végéig elfogad egy olyan törvénycsomagot, amely áfát vezet be az egyszerűsített adózási rendszerben működő vállalkozókra, valamint a 150 eurónál kisebb értékű importcsomagokra is. A vállalkozókra vonatkozó törvény ugyan megszületett, de ukrán források szerint a bevezetése, az IMF engedélyével, egy évet csúszhat, míg a csomagok áfáját célzó intézkedés nem ment át az ukrán parlamenten.

Sem az IMF, sem az Európai Unió nem nézi jó szemmel az ukrán korrupciót

Ukrajna az IMF-fel folytatott tárgyalásokon elkötelezte magát egy olyan átfogó reformprogram mellett, amelynek megvalósításával a kelet-európai ország teljesíteni tudja az uniós csatlakozás feltételeit − magyarázta a helyzetet Kozack, majd rámutatott, hogy a program célja a belső finanszírozás megerősítése külső források bevonásával, mivel Ukrajnának jelenleg hatalmas kielégítetlen pénzügyi szükségletei vannak.