IMF: mindenki felejtse el az eddigieket, a legrosszabb forgatókönyv lépett életbe a világgazdaságban – 2027-ig adott időt a valutaalap

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője hétfőn arra figyelmeztetett, hogy az infláció már most is emelkedésnek indult, és a világgazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” szembesülhet, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, az olaj ára pedig hordónként körülbelül 125 dollárra emelkedik – írja a Reuters.

Az IMF vezetője szerint nagyon komoly a helyzet / Fotó: Skorzewiak

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója azt mondta, hogy már nem tartható az a forgatókönyv, amely egy rövid ideig tartó konfliktussal számolt, és csupán csekély növekedési lassulást 3,1 százalékra, valamint enyhe áremelkedést 4,4 százalékra jelzett előre.

A háború elhúzódása, a hordónként 100 dollár körüli vagy afeletti olajár és az erősödő inflációs nyomás miatt az IMF „kedvezőtlen forgatókönyve” már most életbe lépett.

A hosszú távú inflációs várakozások egyelőre még rögzítettek maradtak, és a pénzügyi feltételek sem szigorodtak, de ez megváltozhat, ha a háború folytatódik – mondta a Milken Institute által rendezett konferencián.

„Most viszont, ha ez 2027-ig elhúzódik, és az olajár nagyjából 125 dollár lesz, akkor sokkal rosszabb kimenetellel kell számolnunk. Akkor azt fogjuk látni, hogy az infláció újra emelkedik, és elkerülhetetlenül az inflációs várakozások is elszabadulnak” – fogalmazott.

Az IMF múlt hónapban három forgatókönyvet tett közzé a globális GDP-növekedés 2026-os és 2027-es alakulására a közel-keleti háború körüli hatalmas bizonytalanság miatt:

a fő „alapforgatókönyvet”,

egy köztes „kedvezőtlen forgatókönyvet”, valamint

egy sokkal rosszabb „súlyos forgatókönyvet”.

A kedvezőtlen forgatókönyv szerint a globális növekedés 2026-ban 2,5 százalékra lassulna, miközben a teljes infláció 5,4 százalék lenne. A súlyos forgatókönyv mindössze 2 százalékos növekedéssel és 5,8 százalékos teljes inflációval számol.

A Chevron elnök-vezérigazgatója, Mike Wirth ugyanazon a panelbeszélgetésen azt mondta, hogy világszerte olajhiány kezd kialakulni a Hormuzi-szoros lezárása miatt, amelyen a háború előtt a globális nyersolajkínálat 20 százaléka haladt át.

A gazdaságok először Ázsiában kezdhetnek zsugorodni, ahogy a kereslet alkalmazkodik a kínálathoz, miközben a szoros zárva marad az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt – mondta Wirth.