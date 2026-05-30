Megint drága lehet az adriai nyaralás a magyaroknak: zabolátlanul emelkedik az infláció Horvátországban

Nem csillapodik az infláció a magyarok kedvenc üdülőhelyén. Horvátországban áprilisban 5,8 százalékra gyorsult a fogyasztói árindex, ezért a kormány új inflációellenes intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja az áremelkedés ütemének lassítása, valamint a lakosságra és a gazdaságra nehezedő anyagi terhek mérséklése. A csomagot a horvát kormány csütörtökön elfogadta.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a horvát RTL-nek adott interjújában az intézkedéscsomagot időszerűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az két alapelvre épül: a szolidaritásra és az igazságosságra. Kiemelte, hogy az intézkedések átfogóak és gazdaságilag megalapozottak, mindenekelőtt az állami kiadások kontrolljára összpontosítanak, miközben megőrzik a munkavállalók és a nyugdíjasok valamennyi megszerzett jogát.

Féken tartanák az inflációt a horvátok

Az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai lépés, hogy moratóriumot vezetnek be minden olyan adminisztratív árra, amelyet az állam vagy állami tulajdonú vállalatok határoznak meg – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy az adórendszer módosításait is előirányozták, hogy egyensúlyt teremtsenek a gazdasági tevékenység különböző területei között. Emlékeztetett arra is, hogy a horvát gazdaság immár húsz egymást követő negyedévben növekedést mutatott.

Az inflációellenes intézkedéscsomag legfontosabb elemei:

Az energiaárak befagyasztása és stabilizálása. Ennek érdekében fenntartják a villamosenergia- és gázár-támogatásokat. A cél a háztartásokat és egyes vállalkozásokat megvédeni az túlzott energiaár-emelkedéstől.

Költségvetési szigorítások és az állami kiadások visszafogása. A horvát kormány szerint mintegy 1,3 milliárd euró megtakarítás érhető el ezzel. (Ez a szám a miniszterelnöki interjúban elhangzott, de a részletes hivatalos dokumentum egyelőre nem került nyilvánosságra.)

Adminisztratív árak és díjak befagyasztása 2027-ig, valamint a közüzemi, állami díjak, illetékek emelésének elhalasztása.

A szociális juttatások és bérek olyan kezelése, hogy ne fokozzák tovább az inflációs nyomást.

A kormány extraprofitadót vezet be a közepes és nagyvállalatokra.

A turisztikai szektorban működős cégek egy része esetében módosítják az adózási szabályokat.

A nyugdíjasok személyi jövedelemadójának eltörlése.

A kormányfő megjegyezte, hogy az árak alakulását nagymértékben befolyásolja a szélesebb geopolitikai környezet, különösen az energiahordozók esetében. Erős geopolitikai feszültségek tapasztalhatók, főleg a közel-keleti konfliktus esetében, és ott a Hormuzi-szoros lezárása feltornászta az üzemanyagárakat. Ez Horvátországban is erős nyomást gyakorol az árakra.