Ilyen se volt még: hatalmas befektetést hajt végre Magyarországon a nyugati óriáscég – sok magyarnak ez nagyon rossz hír

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a fogyasztók közel negyedének továbbra is gondot okoz a havi kötelezettségek rendezése az Intrum szerint.

Bevásárolta magát Magyarországra

Az Intrum egy svéd követeléskezelő és hitelmenedzsment-szolgáltató vállalat, amelyet 1923-ban alapítottak Stockholmban. A cég főként kintlévőségek kezelésével, behajtással, követelésvásárlással, fizetési megoldásokkal és hitelképességi szolgáltatásokkal foglalkozik. Európa számos országában jelen van, ügyfelei között

pénzügyi szolgáltatók,

e-kereskedelmi cégek,

energiaszolgáltatók,

telekommunikációs társaságok és

biztosítók is szerepelnek.

Az Intrum számára a magyarországi tranzakció azért is figyelemre méltó, mert a társaság korábban pénzügyi átszervezésre kényszerült. Európa egyik legnagyobb követeléskezelője 2024-ben önkéntes csődvédelmi eljárást indított az Egyesült Államokban, miután nettó adóssága 49,4 milliárd svéd koronára, vagyis több mint 1700 milliárd forintra nőtt. A vállalat akkor azt közölte, hogy az átszervezés után erősebb likviditással és

fenntarthatóbb pénzügyi háttérrel folytatná működését.

A magyarországi portfólióvásárlás az Intrum szempontjából azért is kedvezőbb konstrukció, mert a társaság nem egyedül vállalja a kockázatot. A kisebbségi tulajdonrész és a meg nem nevezett társbefektető bevonása arra utal, hogy a vállalat óvatosabb tőkefelhasználás mellett akar jelen lenni a nem teljesítő hitelek piacán. Ez a svéd FinansWatch szerint különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a követeléskezelő cégeknek egyszerre kell figyelniük a portfóliók megtérülésére, a finanszírozási költségekre és a saját adósságszintjükre.

Legalább öt évre tervez az Intrum

Az Intrum nemcsak egyszeri befektetőként jelenik meg, hanem hosszabb távon is szerepet kap a követelések kezelésében. A legalább öt évre szóló szolgáltatási megállapodás kiszámítható bevételi forrást jelenthet a cégnek, miközben a portfólió megtérülése a behajtási eredményektől, az adósok fizetőképességétől

és a magyar gazdasági környezettől is függ.

A tranzakció azt mutatja, hogy a magyar befektetők továbbra is látnak lehetőséget a lejárt követelésekben, még akkor is, ha az európai háztartások fizetési fegyelme összességében javult. A mostani portfólió mögött pénzügyi megbízók diverzifikált csoportja áll, vagyis nem egyetlen szereplő követelésállományáról van szó. Ez csökkentheti az egyedi kockázatokat, ugyanakkor a portfólió tényleges minőségéről, összetételéről és várható megtérüléséről a közölt információk alapján nem lehet pontos képet alkotni.