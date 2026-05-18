Ilyen se volt még: hatalmas befektetést hajt végre Magyarországon a nyugati óriáscég – sok magyarnak ez nagyon rossz hír

Az Intrum magyarországi portfólióvásárlása akkor zajlik le, amikor a követeléskezelői piac egyszerre lát lehetőséget és kockázatot Európa többi országában is. Az Intrum saját, 2025-ös European Consumer Payment Report című kutatása szerint javult az európai háztartások fizetési fegyelme, amiért az európaiak 76 százaléka már időben fizeti a számláit, ellentétben a korábbi adatokkal.
Csókási Annamária
2026.05.18, 21:44
Frissítve: 2026.05.18, 21:47

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a fogyasztók közel negyedének továbbra is gondot okoz a havi kötelezettségek rendezése az Intrum szerint.

Lehetőségek és kockázatok hazájába érkezik az Intrum a magyarországi portfólióvásárlással / Fotó: Pisit Limtrairat
Lehetőségek és kockázatok hazájába érkezik az Intrum a magyarországi portfólióvásárlással / Fotó: Pisit Limtrairat

Bevásárolta magát Magyarországra

Az Intrum egy svéd követeléskezelő és hitelmenedzsment-szolgáltató vállalat, amelyet 1923-ban alapítottak Stockholmban. A cég főként kintlévőségek kezelésével, behajtással, követelésvásárlással, fizetési megoldásokkal és hitelképességi szolgáltatásokkal foglalkozik. Európa számos országában jelen van, ügyfelei között 

  • pénzügyi szolgáltatók,
  • e-kereskedelmi cégek, 
  • energiaszolgáltatók, 
  • telekommunikációs társaságok és 
  • biztosítók is szerepelnek. 

Az Intrum számára a magyarországi tranzakció azért is figyelemre méltó, mert a társaság korábban pénzügyi átszervezésre kényszerült. Európa egyik legnagyobb követeléskezelője 2024-ben önkéntes csődvédelmi eljárást indított az Egyesült Államokban, miután nettó adóssága 49,4 milliárd svéd koronára, vagyis több mint 1700 milliárd forintra nőtt. A vállalat akkor azt közölte, hogy az átszervezés után erősebb likviditással és 

fenntarthatóbb pénzügyi háttérrel folytatná működését.

A magyarországi portfólióvásárlás az Intrum szempontjából azért is kedvezőbb konstrukció, mert a társaság nem egyedül vállalja a kockázatot. A kisebbségi tulajdonrész és a meg nem nevezett társbefektető bevonása arra utal, hogy a vállalat óvatosabb tőkefelhasználás mellett akar jelen lenni a nem teljesítő hitelek piacán. Ez a svéd FinansWatch szerint különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a követeléskezelő cégeknek egyszerre kell figyelniük a portfóliók megtérülésére, a finanszírozási költségekre és a saját adósságszintjükre.

Legalább öt évre tervez az Intrum

Az Intrum nemcsak egyszeri befektetőként jelenik meg, hanem hosszabb távon is szerepet kap a követelések kezelésében. A legalább öt évre szóló szolgáltatási megállapodás kiszámítható bevételi forrást jelenthet a cégnek, miközben a portfólió megtérülése a behajtási eredményektől, az adósok fizetőképességétől 

és a magyar gazdasági környezettől is függ.

A tranzakció azt mutatja, hogy a magyar befektetők továbbra is látnak lehetőséget a lejárt követelésekben, még akkor is, ha az európai háztartások fizetési fegyelme összességében javult. A mostani portfólió mögött pénzügyi megbízók diverzifikált csoportja áll, vagyis nem egyetlen szereplő követelésállományáról van szó. Ez csökkentheti az egyedi kockázatokat, ugyanakkor a portfólió tényleges minőségéről, összetételéről és várható megtérüléséről a közölt információk alapján nem lehet pontos képet alkotni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
