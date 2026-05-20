A Wall Street egyik legnagyobb bankja, a Morgan Stanley már külön Kína-biztos telefonokat oszt a hongkongi befektetési bankárainak, amikor azok Kínába utaznak. Ez valójában azért nem meglepő, mert Kínában sok amerikai cég fél az adatok biztonsága miatt, így egy egyszerű üzleti út is nemzetbiztonsági kockázatnak számíthat. A bank több mint 300 hongkongi dolgozója kapott speciális iPhone-okat és iPadeket, amelyek szinte kizárólag e-mailezésre és online meetingekre használhatók, de van egy érdekes csavar ebben a rendszerben.

Teljesen beparáztak Kína miatt az amerikai bankok: a Morgan Stanley már speciális iPhone-okat ad bankárainak, ezzel védekeznek a kémkedés ellen / Fotó: Jakub Krechowicz

A Financial Times beszámolója szerint a készülékek szándékosan korlátozott funkcionalitásúak: nem férnek hozzá érzékeny vállalati rendszerekhez, nem tárolnak fontos adatokat, és minimálisra csökkentik annak az esélyét, hogy kínai hálózatokon keresztül üzleti információk kerüljenek ki. Bár amerikai cégek korábban is adtak burner phone-okat, vagyis ideiglenes utazós/eldobható telefonokat a Kínába utazó vezetőknek, az már jóval érdekesebb, hogy ezt nem amerikai, hanem hongkongi alkalmazottaknál is rendszeresen alkalmazzák.

Washington és Peking ma már az adatáramlást is stratégiai fegyvernek tekinti. Kína az elmúlt években rendkívül szigorú adatlokalizációs és kiberbiztonsági szabályokat vezetett be, az Egyesült Államok pedig egyre több korlátozást alkalmaz a „kockázatos országokba” történő adatmozgásokkal szemben. A multinacionális cégek emiatt kénytelenek kettéválasztani digitális infrastruktúrájukat: külön rendszert használnak Kínában és külön a világ többi részén.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

sok nagyvállalat már teljesen elkülönített informatikai ökoszisztémákat működtet.

A globális rendszerek gyakran amerikai felhőszolgáltatókra, például az Amazon Web Servicesre épülnek, míg a kínai ügyfelek adatait helyi szolgáltatóknál, például az Alibaba Cloud rendszerében tárolják. A hongkongi bankárok emiatt gyakorlatilag két külön digitális világ között mozognak, amikor Kínába utaznak.

Mindkét oldal fél a kémkedéstől

A Morgan Stanley lépése azért is érdekes, mert a Goldman Sachs és a JPMorgan egyelőre nem vezetett be hasonló szabályozást a hongkongi dolgozóinál. A háttérben azonban nem pusztán adatvédelmi megfelelés áll, hanem egyre erősebb kémkedési félelmek is. A nagyvállalatok ma már attól tartanak, hogy a telefonok, laptopok vagy felhőszolgáltatások nem egyszerű munkaeszközök, hanem potenciális hírszerzési felületek lehetnek.