Irán rájött: nem csak az amerikai blokádon keresztül vezet az olaj útja – ezt fundálták ki az életben maradáshoz

Az amerikai és izraeli bombázások nagyrészt elpusztították az iráni infrastruktúrát és ipart, a Hormuzi-szoros Donald Trump elnök által elrendelt blokádja pedig tovább sorvasztja az ország egyébként is gyenge gazdaságát. Irán azonban talált alternatív megoldásokat a kereskedelmi kapcsolatok fenntartására a legfontosabb partnereivel.

A Kaszpi-tenger Irán egyik alternatív kereskedelmi útvonala / Fotó: Zuma Press Wire via Reuters

Az amerikai blokád nem tudta leállítani az iráni árucikkek forgalmát a szomszédos Törökországgal és Pakisztánnal, Oroszországgal és Kínával. Az előbbi kettő felé közúton, Oroszország felé a Kaszpi-tengeren keresztül, Kínába pedig vasúton folytatódnak a szállítások. Teherán fontolgatja, hogy még olajjal is megpróbálja vasúton ellátni legfőbb vásárlóját, Kínát.

Steve H. Hanke, a Johns Hopkins Egyetem alkalmazott közgazdaságot oktató professzora, a néhai Ronald Reagan elnök gazdasági tanácsadója szerint

ezek az alternatív útvonalak alkalmasak arra, hogy ellássák fogyasztási cikkekkel, élelmiszerrel és ipari nyersanyagokkal az országot,

de „semmi sem pótolhatja a tengeri szállítást”.

„A közúti szállítás drágább, a Kaszpi-tengeri áruforgalmat pedig a kikötői és flottakapacitás korlátozza – nyilatkozta a Szabad Európa és a Szabadság Rádió közös portáljának. – Magasabb behozatali költségekkel és a kereskedelmi áruk esetében magasabb inflációval kell számolni, de olyan gazdasági összeomlással nem, amilyennel egyesek riogatnak” – vélekedett.

Iránnak hétezer kilométer hosszú szárazföldi határa van / Fotó: Alaa Al Sukhni / Reuters

A teherautók üzemanyag-ellátása nem gond, ráadásul abban is segíthet, hogy Iránnak később kelljen leállítani a kitermelést, mert megteltek az olajtárolói.

Irán képes ellátni a lakosságot alapvető cikkekkel

Iráni illetékesek is váltig állítják, hogy az amerikai tengeri blokád ellenére nem okoz gondot Teherán számára a lakossá ellátása alapvető cikkekkel és élelmiszerrel. „Az ország méretéből adódóan lehetséges az import különböző országokból” – mondta például két hete Golamreza Nuri mezőgazdasági miniszter.

Egyetért vele Rosemary Kelanic, a washingtoni székhelyű Middle East Program at Defense Priorities kutatóintézet igazgatója, aki szerint Irán földrajzi elhelyezkedése csökkenti a blokád hatását. Az országnak ugyanis majdnem hatezer kilométer hosszú szárazföldi határa van hét országgal és 700 kilométeres Kaszpi-tengeri partszakasza, amelyen keresztül kapcsolatot tart Oroszországgal és Közép-Ázsiával.