Gigászi iráni gáztanker haladt át az amerikai blokádon – mindenki azt lesi, most mi lesz

Egy cseppfolyósított földgázt (LPG) szállító hajó, amely korábban iráni rakományokat fuvarozott, áthaladt azon a blokádhatáron, amelyet az amerikai haditengerészet múlt hónapban jelölt ki. A Tara Gas nevű nagyméretű gáztanker kedden késő este lépte át a hivatalos amerikai vonalat – amely Omán Ras al Hadd-fokától az iráni–pakisztáni határig húzódik –, és jelenleg délkeleti irányban halad az Arab-tengeren a hajókövetési adatok szerint.

Amióta az Amerikai Egyesült Államok bejelentette, hogy blokádot vezet be válaszul Irán egyre szorosabb ellenőrzésére a Hormuzi-szoros felett, a hadihajóik több esetben jóval ezen a ponton túl is feltartóztattak hajókat. A kijelölt vonal ugyanakkor továbbra is iránymutatásul szolgál a hajóskapitányok és a tulajdonosok számára. Úgy tűnik, legalább egy olajszállító tanker teljesen elkerülte az ellenőrzést – számolt be róla a Bloomberg.

A közel-keleti tengeri szállítást teljesen felforgatta, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február végén csapásokat kezdett mérni Iránra. Ahogy mélyült a konfliktus, először Teherán, majd Washington is blokádot állított fel a globális olajellátás szempontjából kulcsfontosságú tengeri útvonalon. Azoknak a hajóknak, amelyek át kívánnak haladni a Hormuzi-szoroson és az Ománi-öblön, immár mindkét ország haditengerészetének egymással versengő elvárásait kell figyelembe venniük – ellenkező esetben fennáll a támadás vagy a hajó lefoglalásának veszélye.

Célkereszben az iráni tankhajó

A Tara Gas – korábbi nevén, Gas Global – már korábban is célkeresztbe került az United Against Nuclear Iran nevű érdekvédelmi szervezet, valamint több amerikai szenátor részéről is iráni kapcsolatai miatt. A jelenlegi útja során a Tara Gas május elején iráni cseppfolyósított földgázt vett fel rakományként a Kpler és a Vortexa hajókövető platformok aktuális becslései szerint.

Az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnoksága kedden közölte, hogy a blokád kezdete óta 65 kereskedelmi hajót térített el útvonaláról, és négyet működésképtelenné tett.