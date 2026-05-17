Az olaj már smafu, új üzletbe vágna Irán: brutális pénzekért engedné át az adatokat a Hormuzi-szoros alatt futó kábeleken – a Google, a Microsoft és a Meta is bajban van

Az iráni állami, illetve államhoz köthető megszólalások szerint a Google, a Microsoft, a Meta és az Amazon is érintett lehet, miközben az is felmerült, hogy a javítási és karbantartási jogokat iráni cégekhez kötnék. A legnagyobb kockázat nem önmagában a díjszedés, hanem az, hogy a globális internetes, pénzügyi és felhőszolgáltatási forgalom egy része is nyomás alá kerülhet.

Irán benézett a Hormuzi-szoros alá és lehetőségeket talált / Fotó: corlaffra

Nem csak az olajszállításnak nőtt a veszélye Iránban

A Hormuzi-szoros körüli feszültség napjainkban már korántsem csak az olajpiacot érinti. Irán a térség alatt futó tenger alatti internetkábeleket is bevételi és nyomásgyakorlási eszközzé tenné: teheráni politikusok és államhoz köthető médiumok szerint díjat vetnének ki azokra a nemzetközi technológiai vállalatokra és kábelüzemeltetőkre, amelyek a szoroson keresztül bonyolítanak adatforgalmat. A célkeresztbe akár a legnagyobb amerikai technológiai cégek is bekerülhetnek, köztük

a Google,

a Microsoft,

a Meta

és az Amazon,

bár egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett kábelek közül pontosan melyek haladnak iráni felségvizeken.

A keleti és nyugati világ ütőere

A térség alatt futó kábelek internetes, pénzügyi, felhőalapú és vállalati adatforgalmat továbbítanak Európa, Ázsia és a Perzsa-öböl között. Vagyis egy esetleges iráni korlátozás vagy új díjrendszer

nem közvetlenül az olajárakon keresztül,

hanem a nemzetközi adatkapcsolatok, banki műveletek és üzleti szolgáltatások zavarain át is éreztethetné a hatását a BBC jelentése szerint.

„Díjat fogunk kivetni az internetkábelekre” – jelentette ki Ebrahim Zolfaghari iráni katonai szóvivő az X-en a múlt héten. Az iráni Forradalmi Gárdához köthető média azt nyilatkozta, hogy Teherán terve, miszerint bevételeket szeretne szerezni a szorosból, előírná az olyan vállalatoknak, mint a Google, a Microsoft, a Meta és az Amazon, hogy tartsák be az iráni törvényeket, míg a tenger alatti kábeltársaságoknak licencdíjat kellene fizetniük a kábelek áthaladásáért, a javítási és karbantartási jogokat pedig kizárólag az iráni cégek kapnák.