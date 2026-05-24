„Jó híreket kap a világ nemsokára" – Irán pont azt nem adja át Amerikának, ami Trumpnak leginkább kell

Közeledik a megállapodás, de azért továbbra is tele van fordulatokkal, csavarokkal a közel-keleti konfliktusról szóló amerikai iráni tárgyalássorozat. Az nem újdonság, hogy bár papíron életben van az iráni–amerikai tűzszünet, a háttérben újabb katonai forgatókönyveket készítettek elő a felek. Úgy tűnik, Washington és Teherán kezd egyre gondolni, nyitnak egymás irányában és engedményeket is tesznek a felek, de a teljes konszenzus még messze, a talaj pedig ingoványos.

Irán vs USA: Miről van szó?

Az Egyesült Államok azt követeli, hogy Irán adja át vagy semmisítse meg a magasan dúsított uránkészleteit, megakadályozva ezzel az iráni atomfegyver kifejlesztését.

Irán válaszul a gazdasági szankciók feloldását és biztonsági garanciákat kér a Nyugattól a nukleáris programjának korlátozásáért cserébe.

Washington a nukleáris kérdés mellett az iráni rakétaprogram korlátozását és a közel-keleti fegyveres csoportok támogatásának leállítását is el akarja érni.

Az amerikai külügyér és elnöke – stratégiai nyugalomra int Trump Irán ügyében Fotó: AFP

A tárgyalások elsődleges és legégetőbb célja az amerikai–iráni háború végleges lezárása és a jelenlegi feszült tűzszünet fenntartása. Az Axios amerikai forrásoktól úgy értesült, Washington és Teherán jól halad annak irányába, hogy megnyíljon a Hormuzi-szoros, Irán szabadon értékesíthetné olajkészleteit, és megkezdődhetnének a nukleáris program visszaszorítását célzó egyeztetések.

Úgy tudni, a felek szándéknyilatkozatot írnának alá, amely hatvan napra szólna, és kölcsönös beleegyezéssel meghosszabbítható lenne. A tűzszünet ideje alatt a Hormuzi-szoros díjmentesen, szabadon hajózható lenne: Irán eltávolítaná a telepített aknáit, az Egyesült Államok pedig feloldaná az iráni kikötőkre vonatkozó blokádját, és szankciós mentességeket adna az olajexporthoz.

Az amerikai források elismerték, hogy mindez jelentős könnyítés Iránnak, ugyanakkor megjegyezte: a globális olajpiacot is nagymértékben tehermentesítené. A tervezet szerint minél hamarabb távolítják el az iráni aknákat és teszik lehetővé a szabad hajózást, annál korábban szűnik meg az amerikai blokád. A perzsa állam továbbá kötelezettséget vállalna arra, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére, és tárgyalásokat folytatna az urándúsítási program felfüggesztéséről, valamint a magasan dúsított urán készletek átadásáról. Két forrás szerint Teherán a közvetítők útján szóbeli ígéreteket is tett a lehetséges engedmények mértékéről.