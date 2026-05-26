Tüzet nyitott Amerika Iránra, Teherán legfontosabb eszközeire mértek brutális csapást – Washington nem áll le, a szorost „így vagy úgy meg kell nyitni!"

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán déli részén, miközben Washington szerint továbbra is nyitva kell maradnia a Hormuzi-szorosnak. A térség a háború egyik legérzékenyebb pontjává vált, mert a világ olajkereskedelmének jelentős része ezen az útvonalon halad át.

Újabb amerikai csapás Iránban

Az amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint az akciókat önvédelemből hajtották végre, mert iráni erők veszélyt jelentettek az amerikai katonákra. Tim Hawkins százados, a parancsnokság szóvivője azt mondta, hogy a célpontok között rakétaindító állások és olyan iráni hajók is voltak,

amelyek aknákat próbáltak telepíteni.

Az iráni Tabnak hírportál szerint legalább négy iráni Forradalmi Gárda-katona meghalt az amerikai támadásban, amely a Hormuzi-szorosnál lévő iráni haditengerészeti bázist érte. Az iráni állami televízió külön arról számolt be, hogy robbanások voltak Bandar-Abbász térségében, ahol katonai kikötő és kettős, polgári-katonai használatú repülőtér is működik. Az amerikai hadsereg korábban azt közölte, hogy önvédelmi csapásokat hajtott végre Dél-Iránban, egyebek mellett rakétaindító állások és aknatelepítő iráni hajók ellen.

Marco Rubio nem kertelt

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy a Hormuzi-szorosnak „így vagy úgy”, de nyitva kell lennie. Az Independent úgy fogalmazott, hogy a kijelentés kemény diplomáciai üzenet és katonai figyelmeztetés Teheránnak, amely a szoros lezárásával komoly nyomást tudna gyakorolni a világ olajpiacára.

Donald Trump amerikai elnök szintén kemény feltételeket szabott Iránnak. A Truth Socialon azt írta, hogy az iráni dúsított uránt át kell adni az Egyesült Államoknak megsemmisítésre, vagy más elfogadható helyszínen kell felszámolni. Trump szerint csak egy minden fél számára kedvező megállapodás jöhet szóba,

különben nincs alku.

A konfliktus gazdasági hatása már most látszik az olajpiacon. A Hormuzi-szoros bizonytalansága felfelé hajthatja a kőolaj árát, ami később az üzemanyagárakban és a szállítási költségekben is megjelenhet. Magyarország közvetlenül kevésbé függ ettől az útvonaltól, de a világpiaci ármozgások a hazai kutakon is érezhetők lehetnek.