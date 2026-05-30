Meglepő figyelmeztetés: ha Amerika békét köt Iránnal, azt nem ússza meg a tőzsde – erre kell készülni, bedőlhet a Wall Street
A Wall Streeten a befektetők többsége abból indul ki, hogy egy hiteles és tartós amerikai–iráni megállapodás egyértelműen pozitív hatással lenne a részvénypiacokra és más kockázatos eszközökre.
Bármennyire logikusnak tűnhet ez első pillantásra, egy vezető Wall Street-i stratéga szerint ez a feltételezés végül tévesnek bizonyulhat. Charlie McElligott, a Nomura közgazdásza szerint egy hiteles amerikai–iráni megállapodás bejelentése – amely legalább ideiglenesen újra megnyitná a Hormuzi-szorost – nem további emelkedést, hanem akár egy fájdalmas korrekciót is kiválthat az amerikai – és így a globális részvénypiacon.
Hihetetlen tempóban száguld a tech rali
McElligott szerint először is érdemes szem előtt tartani, hogy a piac gyakran éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit a befektetők várnak. Túl ezen az alapvetésen
- az elmúlt két hónapban egy agresszív „gamma squeeze” jelentős szerepet játszott abban, hogy a részvénypiac ilyen gyorsan talpra állt az első negyedéves eladási hullám után.
- Március vége óta az S&P 500 15,9 százalékkal,
- a Nasdaq Composite pedig 24,5 százalékkal emelkedett.
(Gamma squeeze akkor alakul ki, amikor a befektetők nagy mennyiségben vásárolnak emelkedésre fogadó határidős call opciókat, ami arra kényszeríti az opciókat eladó árjegyzőket, hogy fedezeti céllal részvényeket vásároljanak. Ez még tovább hajtja felfelé az árfolyamokat.)
A félvezetőipari PHLX Semiconductor Index több mint 70 százalékkal emelkedett, miután még az alapvető memóriacsipekből is hiány alakult ki.
Ez jelentősen megemelte a Micron Technology, az Intel és más népszerű csipgyártók részvényeinek árfolyamát. Az Egyesült Államokon kívül a jelenség a dél-koreai tőzsdén is látványos ralit idézett elő, amelyet nagyrészt mindössze két részvény hajtott (a Samsung és a Hynix).
Az iráni–amerikai megállapodás nem várt hatása
McElligott és más elemzők szerint a piaci emelkedést tovább erősítette a befektetők agresszív pozicionálása és a tőkeáttétel széles körű használata – legyen szó opciókról, ETF-ekről vagy egyedi részvényekről. Emellett számos kifinomult hedge fund stratégia alkalmazója ciklikus és értékalapú részvényeket shortolt, hogy növelje a hozamát. Éppen ez utóbbi tényező válhat a mostani emelkedés Achilles-sarkává.
Egy megállapodás bejelentése valószínűleg
- lenyomná a kamatlábakat és az amerikai dollár árfolyamát, miközben
- újra felkeltené a befektetők érdeklődését az olyan, korábban gyengén teljesítő szektorok részvényei iránt, mint az egészségügy vagy a ciklikus fogyasztási javak ágazata.
Ha ez bekövetkezik, a befektetőknek el kell adniuk a jelenleg kedvelt technológiai részvények egy részét, hogy részt vegyenek ebben a szektorrotációban. Az ilyen, a gazdasági ciklusokra érzékenyebb ágazatok felé történő átsúlyozás így nyomást gyakorolna például az S&P 500 indexre, mivel a technológiai szektor képviseli a legnagyobb súlyt az indexben.
Egyre gyűlnek a shortosok
A Goldman Sachs elemzői szintén felhívták a figyelmet arra is, hogy a piacon növekszik a short állomány, ami short squeeze-t válthat ki azokban a részvényekben, amelyek ellen a befektetők különösen agresszíven fogadnak. (A short squeeze olyan piaci jelenség, amikor a short pozícióban lévő befektetők kényszerből részvényt vásárolnak vissza, ami viszont tovább hajtja felfelé az árfolyamot, és még több shortost kényszerít zárásra.)
A Goldman egyik elemzője szerint
az S&P 500 vállalatainak medián short állománya már a piaci kapitalizáció mintegy 3 százalékának felel meg.
A Goldman adatai szerint ez 2011 óta a legmagasabb érték.
McElligott ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a rali akár külső esemény nélkül is kifulladhat. A befektetőknek érdemes figyelniük a call opciók kereskedési aktivitását. Ha a nagy technológiai óriásvállalatok és a félvezetőipari cégek részvényeire szóló call opciók iránti kereslet gyengülni kezd, az annak a jele lehet, hogy közeleg egy eladási hullám.