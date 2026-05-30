Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,65 +0,04% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,65 +0,04% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
opciós kereskedés
iráni háború
Nasdaq
S&P 500

Meglepő figyelmeztetés: ha Amerika békét köt Iránnal, azt nem ússza meg a tőzsde – erre kell készülni, bedőlhet a Wall Street

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az első negyedéves eladási hullám után hihetetlen tempóban erősödtek vissza a részvényindexek – főleg a tech szektor szárnyalása miatt. Egy iráni–amerikai megállapodás a közvélekedés szerint még jobban befűtene az emelkedésnek – ez azonban a piac logikája szerint korántsem biztos.
D. GY.
2026.05.30, 06:49
Frissítve: 2026.05.30, 06:49

A Wall Streeten a befektetők többsége abból indul ki, hogy egy hiteles és tartós amerikai–iráni megállapodás egyértelműen pozitív hatással lenne a részvénypiacokra és más kockázatos eszközökre.

részvénypiac iráni-amerikai megállapodás
Egy iráni–amerikai megállapodás akár tetemes korrekciót is hozhat a részvénypiacon / Fotó: AFP

Bármennyire logikusnak tűnhet ez első pillantásra, egy vezető Wall Street-i stratéga szerint ez a feltételezés végül tévesnek bizonyulhat. Charlie McElligott, a Nomura közgazdásza szerint egy hiteles amerikai–iráni megállapodás bejelentése – amely legalább ideiglenesen újra megnyitná a Hormuzi-szorost – nem további emelkedést, hanem akár egy fájdalmas korrekciót is kiválthat az amerikai – és így a globális részvénypiacon. 

Hihetetlen tempóban száguld a tech rali

McElligott szerint először is érdemes szem előtt tartani, hogy a piac gyakran éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit a befektetők várnak. Túl ezen az alapvetésen 

  • az elmúlt két hónapban egy agresszív „gamma squeeze” jelentős szerepet játszott abban, hogy a részvénypiac ilyen gyorsan talpra állt az első negyedéves eladási hullám után. 
  • Március vége óta az S&P 500 15,9 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite pedig 24,5 százalékkal emelkedett.

(Gamma squeeze akkor alakul ki, amikor a befektetők nagy mennyiségben vásárolnak emelkedésre fogadó határidős call opciókat, ami arra kényszeríti az opciókat eladó árjegyzőket, hogy fedezeti céllal részvényeket vásároljanak. Ez még tovább hajtja felfelé az árfolyamokat.) 

A félvezetőipari PHLX Semiconductor Index több mint 70 százalékkal emelkedett, miután még az alapvető memóriacsipekből is hiány alakult ki. 

Ez jelentősen megemelte a Micron Technology, az Intel és más népszerű csipgyártók részvényeinek árfolyamát. Az Egyesült Államokon kívül a jelenség a dél-koreai tőzsdén is látványos ralit idézett elő, amelyet nagyrészt mindössze két részvény hajtott (a Samsung és a Hynix).

Az iráni–amerikai megállapodás nem várt hatása

McElligott és más elemzők szerint a piaci emelkedést tovább erősítette a befektetők agresszív pozicionálása és a tőkeáttétel széles körű használata – legyen szó opciókról, ETF-ekről vagy egyedi részvényekről. Emellett számos kifinomult hedge fund stratégia alkalmazója ciklikus és értékalapú részvényeket shortolt, hogy növelje a hozamát. Éppen ez utóbbi tényező válhat a mostani emelkedés Achilles-sarkává.

Egy megállapodás bejelentése valószínűleg 

  • lenyomná a kamatlábakat és az amerikai dollár árfolyamát, miközben 
  • újra felkeltené a befektetők érdeklődését az olyan, korábban gyengén teljesítő szektorok részvényei iránt, mint az egészségügy vagy a ciklikus fogyasztási javak ágazata.

Ha ez bekövetkezik, a befektetőknek el kell adniuk a jelenleg kedvelt technológiai részvények egy részét, hogy részt vegyenek ebben a szektorrotációban. Az ilyen, a gazdasági ciklusokra érzékenyebb ágazatok felé történő átsúlyozás így nyomást gyakorolna például az S&P 500 indexre, mivel a technológiai szektor képviseli a legnagyobb súlyt az indexben.

Egyre gyűlnek a shortosok

A Goldman Sachs elemzői szintén felhívták a figyelmet arra is, hogy a piacon növekszik a short állomány, ami short squeeze-t válthat ki azokban a részvényekben, amelyek ellen a befektetők különösen agresszíven fogadnak. (A short squeeze olyan piaci jelenség, amikor a short pozícióban lévő befektetők kényszerből részvényt vásárolnak vissza, ami viszont tovább hajtja felfelé az árfolyamot, és még több shortost kényszerít zárásra.)

A Goldman egyik elemzője szerint 

az S&P 500 vállalatainak medián short állománya már a piaci kapitalizáció mintegy 3 százalékának felel meg. 

A Goldman adatai szerint ez 2011 óta a legmagasabb érték. 

McElligott ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a rali akár külső esemény nélkül is kifulladhat. A befektetőknek érdemes figyelniük a call opciók kereskedési aktivitását. Ha a nagy technológiai óriásvállalatok és a félvezetőipari cégek részvényeire szóló call opciók iránti kereslet gyengülni kezd, az annak a jele lehet, hogy közeleg egy eladási hullám.

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu