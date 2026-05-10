Iráni háború: a perzsa állam már Nagy-Britanniát és Franciaországot fenyegeti

Nem tetszik az iráni vezetésnek, hogy a francia és a brit hadsereg is felvonult a Hormuzi-szorosban.
Járdi Roland
2026.05.10, 20:20

Azzal fenyegetőzött Irán külügyminiszter-helyettese, Majid Takht-Ravanchi, hogy brit és francia hadihajókat támadhat meg a perzsa állam a Hormuzi-szorosban. 

Irán már Nagy-Britanniát és Franciaországot fenyegeti

„A rombolók minden egyes telepítése és állomásoztatása a Hormuzi-szoros környékén a »tengeri forgalom védelme« ürügyén nem más, mint a válság eszkalációja” – jelentette be. Hozzátette, hogy 

a Hormuzi-szorosban tartózkodó francia és brit hadihajókra, amelyek illegális és nemzetközileg jogellenes amerikai akciókban vehetnek részt, azonnali és határozott válaszlépésként fognak reagálni.

A brit védelmi minisztérium tegnap bejelentette, hogy a HMS Dragon rombolót küldi a Közel-Keletre egy lehetséges többnemzetiségű misszió előkészítéseként, amelynek célja a Hormuzi-szorosban a hajóforgalom védelme lenne, amikor a körülmények megfelelőek lesznek.

Nagy-Britannia és Franciaország az elmúlt napokban részt vett a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának helyreállítását célzó tervek kidolgozásában a kulcsfontosságú vízi úton. A tervhez Iránnal való együttműködésre lenne szükség, és eddig egy tucat ország fejezte ki részvételi szándékát.

Az iráni háború február 28-án tört ki, azóta zárva a Hormuzi-szoros, amely a világ egy kulcsfontosságú kereskedelmi útvonala. Az iráni állam azóta is hatékony nyomásgyakorlási eszközként használja érdekei érvényesítése céljából.
 

