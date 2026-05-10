Irán ma válaszüzenetet küldött pakisztáni közvetítőknek a háború befejezésére irányuló legújabb amerikai javaslatra – jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség. Azaz ismét egy újabb jel, hogy egyre közelebb van az iráni háború befejezése. Vasárnap több hónap után először haladhatott át egy LNG-tanker a Hormuzi-szoroson.

Iráni háború: egyre közelebb a vérengzés befejezése, válaszolt Irán Trump békejavaslataira / Fotó: AFP

„Az Iráni Iszlám Köztársaság válaszát a háború befejezésére irányuló legújabb amerikai javaslatra ma elküldték a pakisztáni közvetítőnek” – jelentette be a hivatal, amely azt is közölte, hogy ebben a szakaszban

a tárgyalások a tervek szerint a régióban zajló háború befejezésére fognak összpontosítani.

A feszültség a régióban fokozódott, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, ami Iránnak Izrael és az Egyesült Államok Perzsa-öbölbeli szövetségesei elleni válaszlépéseit, valamint a Hormuzi-szoros lezárását váltotta ki.

Április 8-án pakisztáni közvetítéssel tűzszünet lépett életbe, de az iszlámábádi tárgyalások nem vezettek végleges megállapodáshoz. A tűzszünetet később Donald Trump amerikai elnök határozatlan időre meghosszabbította, hogy teret engedjen a diplomáciának és a konfliktus tartós megoldásának.



