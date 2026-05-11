Iráni háború: az európai olajmultik hatalmasat kaszálnak - volt, hogy egyetlen üzleten egymilliárd dollárt keresett egyikük

Európa három legnagyobb olajvállalata akár 4,75 milliárd dollárnyi extra profitot is bezsebelhetett a globális energiapiacok zűrzavarában, miután az iráni háború heves ármozgásokat idézett elő, tálcán kínálva a profitot az olajmultik kereskedési részlegei számára.

Hajók a Hormuzi-szoros környékén – az iráni háború jó alkalmat kínált az olajmultiknak a profitszerzésre

A Shell, a BP és a TotalEnergies kereskedési üzletágai az elemzői becslések szerint 3,3–4,75 milliárd dollárral több nyereséget értek el az első negyedévben, mint az előző év utolsó három hónapjában.

Öt elemző becslése alapján a vállalatok által külön nem közölt kereskedési profit

a csoportok teljes eredménynövekedésének 48–69 százalékát adhatta,

miután az összesített nyereség 6,9 milliárd dollárral nőtt az előző negyedévhez képest.

A profit azért bővülhetett, mert a közel-keleti konfliktus és az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása megzavarta a globális energiakereskedelmet. Megmutatkozott, hogy

az európai olajóriások kereskedési tevékenysége mennyivel hatékonyabb, mint az amerikai szektortársaknál; az ExxonMobil és a Chevron profitja továbbra is szorosabban kötődik a kitermeléshez.

A BP, a Shell és a TotalEnergies kereskedési részlegeinek ereje válsághelyzetben fontos megkülönböztető tényező, illetve versenyelőny az európai vállalatok számára – mondta a Financial Timesnak Kim Fustier, az HSBC elemzője.

A kereskedési csapatok jellemzően a volatilis időszakokban teljesítenek a legjobban, amikor profitálhatnak abból, hogy különböző piacokon eltérő árakon vásárolnak és adnak el olajat és finomított termékeket, illetve amikor az ügyfelek fokozottan keresik az ármozgások elleni fedezeti ügyleteket.

Az iráni háború alatt az olajárak rendszeresen élesen ingadoztak, miközben a normál kereskedelmi útvonalak is átrendeződtek: a Hormuzi-szoros hajózási útvonala gyakorlatilag lezárult, Ázsiában pedig hiány alakult ki a közel-keleti szállításokból.

A Brent típusú kőolaj – a nemzetközi olajpiac irányadó benchmarkja –, amely januárban még 60 dollár alatt forgott hordónként, áprilisban rekordmagasságba emelkedett, a fizikai szállítmányok ára meghaladta a 144 dollárt hordónként.