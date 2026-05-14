Közel az 1 milliárd hordóhoz az olajhiány: mélyül a közel-keleti eredetű energiaválság

A Kpler árupiaci és szállítmányozási elemzőcég szerint a közel-keleti térség termelési fennakadásai az elmúlt hetekben tovább gyorsultak. Bár az iráni háborúhoz köthető napi olaj- és kondenzárumkiesés mértéke nagyjából 12,5 millió hordó körül stabilizálódott, a helyzet továbbra is rendkívül kifeszített – írja az Origo.

Az iráni háború következtében május végére az egymilliárd hordóhoz közelít az olaj- és kondenzátumhiány (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az egész közel-keleti exportot nyomás alatt tartja az iráni háború

Az iráni olajszektor működését jelentősen nehezítik az amerikai szankciók és blokádok, amelyek drasztikusan visszafogják az exportlehetőségeket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kharg-szigeten zajló olajrakodások egy része is leállt, ami újabb logisztikai problémákat okoz Teherán számára.

A kiesések mérséklésére Irán a Perzsa-öbölben maradt ballaszttankereket úszó tárolóként használja, ám ezek kapacitása gyorsan kimerül. Az elemzők szerint ez a következő hetekben további termeléscsökkentést eredményezhet.

Közben az ország szárazföldi készletei is folyamatosan emelkednek: május 7-re az iráni nyersolajkészlet elérte a 66 millió hordót, ami közel 6 millió hordós növekedés április vége óta.

A piaci várakozások továbbra is azzal számolnak, hogy a Hormuzi-szoros a hónap végére fokozatosan újra megnyílhat, azonban a közel-keleti konfliktus már mostanra is erősen átalakította a globális olajpiaci viszonyokat.

A háború előtt a világpiacon még jókora kínálati többlet volt, márciusban és áprilisban azonban fokozatosan hiány alakult ki. Ennek ellenére az ellátási sokk hatása egyelőre kevésbé bizonyult drámainak, mint azt sok elemző várta: a globális kínálati hiány átlagosan napi 2 millió hordó körül alakult. Ebben fontos szerepet játszott a kereslet gyengülése, különösen Ázsiában, ahol a finomítói feldolgozás visszaesése mérsékelte az ellátási problémák hatását.

A hiány azonban egyre látványosabban jelenik meg a készletszintekben is. A globális szárazföldi nyersolajkészletek március vége óta mintegy 60 millió hordóval csökkentek. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két hónapban átlagosan napi 2 millió hordóval csökkentek a világ olajtartalékai, ami jól mutatja, hogy az energiapiac továbbra is rendkívül sérülékeny a közel-keleti konfliktus következményeivel szemben.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.