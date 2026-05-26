Váratlan fordulat: újabb ország szállt be az iráni konfliktusba, Trumpnak ez nagyon nem fog tetszeni, de le kell nyelnie a békát

Mexikó otthont ad az iráni válogatott számára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű, június 11-én kezdődő focivébé során. Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint országának „semmi problémája” nem volt a FIFA kérésével.

Irán az USA ellen a 2022-es focivébén - az iráni válogatott nem szívesen látott vendég az idén Észak-Amerikában / Fotó: Middle East Images via AFP

Mexikó beleegyezett abba, hogy a jövő havi világbajnokság idején vendégül látja az iráni labdarúgó-válogatottat, miután az ország elnöke szerint az amerikai kormány nem engedélyezte, hogy a csapat amerikai területen töltse az éjszakákat.

Washington nem akarja, hogy amerikai földön éjszakázzanak az iráni focisták

Irán a csoportkör mindhárom mérkőzését az Egyesült Államokban játssza, de a FIFA a mexikói kormányhoz fordult azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak szállást a csapatnak – mondta hétfőn Claudia Sheinbaum elnök.

Az Egyesült Államok nem akarja, hogy az iráni válogatott amerikai területen éjszakázzon… Ezért megkérdeztek minket, hogy maradhatnának-e Mexikóban, mi pedig azt mondtuk, hogy semmi akadálya

– idézi a Financial Times a mexikói elnököt.

„Nem volt okunk arra, hogy elutasítsuk őket, ezért felajánlottuk ezt a lehetőséget.” Az elnök ezzel megerősítette Mehdi Tajnak, az iráni szövetség elnökének hétvégi bejelentését, amely szerint

biztonsági aggályok miatt a válogatott edzőbázisát az arizonai Tucsonból Mexikóba helyezik át.

Az Egyesült Államok – amely Izraellel együtt február végén háborút indított Irán ellen – fokozza diplomáciai erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a törékeny tűzszünetet 60 nappal meghosszabbítsák, illetve újranyissák a Hormuzi-szorost, amely létfontosságú tengeri szállítási útvonal. Ez az időkeret egybeeshet a világbajnokság kezdetével, amelynek az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával közösen ad otthont. A torna június 11-én kezdődik Mexikóvárosban.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások „kedvezően haladnak”. Ugyanakkor a Truth Social platformon azt írta:

csak akkor lesz megállapodás mindenki számára, ha teljes megállapodás születik – vagy egyáltalán nem lesz megállapodás. Akkor visszatérünk a harctérre és a lövöldözéshez, méghozzá minden eddiginél nagyobb és erősebb formában – és ezt senki sem akarja!

Az iráni válogatott Los Angelesben játszik először

Irán első világbajnoki mérkőzését június 15-én Új-Zéland ellen játssza Los Angelesben.

Június 21-én Belgium ellen lép pályára szintén Los Angelesben,

június 26-án Egyiptom ellen Seattle-ben.

Azt szeretnénk, hogy a bázisuk Tijuanában legyen, innen utazhatnak az Egyesült Államokban rendezett mérkőzésekre

– mondta Sheinbaum. A részleteket jelenleg egyeztetik a felek.