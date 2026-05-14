Izland újra közeledik Brüsszelhez – hajszálon múlhat a döntés: a halászok még megakaszthatják a csatlakozási terveket

Az észak-atlanti Izland ismét az európai integráció felé fordul: a reykjavíki kormány 2026. augusztus 29-re tűzte ki a népszavazást arról, hogy folytassák-e az Európai Unióval korábban félbeszakadt csatlakozási tárgyalásokat. A referendum nem a tagságról dönt közvetlenül, hanem a folyamat újranyitásáról, ám politikai jelentősége így is kiemelkedő.

Izland fővárosa, Reykjavík egyik legismertebb szobra a tengerparti Sun Voyager (Sólfar), egy viking hajót formázó alkotás / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Megosztott társadalom, billegő eredmény

A legfrissebb felmérések szerint a választók 42–45 százaléka támogatja a tárgyalások újraindítását, míg 35–47 százalék ellenzi, vagyis a különbség statisztikai hibahatáron belül mozog – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A bizonytalanok aránya magas, ami azt jelenti, hogy a kampány utolsó heteiben dőlhet el a referendum kimenetele. A kormány, élén Kristrún Frostadóttir miniszterelnökkel, egységesen támogatja a szavazás megtartását, de a politikai kockázat jelentős.

Korábbi próbálkozás: a 2008-as válság öröksége

Izland már a 2008-as pénzügyi összeomlás után közeledett az EU-hoz: 2009-ben hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét, a tárgyalások azonban a 2013-as kormányváltás után lelassultak, majd 2015-ben le is álltak. A válságkezelés akkoriban világszerte figyelmet kapott:

az ország nem mentette meg bankjait, hagyta őket csődbe menni, miközben a hazai betéteseket védte.

A gazdaság talpra állását a nemzeti valuta jelentős leértékelődése és a Nemzetközi Valutaalap támogatásával bevezetett tőkekorlátozások segítették, így az ország néhány éven belül kilábalt a válságból.

A támogatók akkor az euró bevezetésének lehetőségét és a gazdasági stabilitást hangsúlyozták, míg az ellenzők a gazdaságpolitikai önállóság feladásától tartottak. Ez a törésvonal ma is meghatározza a közbeszédet.

Kristrún Frostadóttir miniszterelnök / Fotó: AFP

Halászati jogok: a legnagyobb tét

Az egyik legérzékenyebb kérdés továbbra is a halászat. Izland gazdaságában a tengeri erőforrások kulcsszerepet játszanak,

az export jelentős része halászati termékekből származik.

Az ellenzők attól tartanak, hogy az EU közös halászati politikája révén más tagállamok flottái is hozzáférhetnének az izlandi vizekhez, ami hosszú távon gyengítené az ország egyik legfontosabb ágazatát – írta az elemzés.