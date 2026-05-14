Izland újra közeledik Brüsszelhez – hajszálon múlhat a döntés: a halászok még megakaszthatják a csatlakozási terveket
Az észak-atlanti Izland ismét az európai integráció felé fordul: a reykjavíki kormány 2026. augusztus 29-re tűzte ki a népszavazást arról, hogy folytassák-e az Európai Unióval korábban félbeszakadt csatlakozási tárgyalásokat. A referendum nem a tagságról dönt közvetlenül, hanem a folyamat újranyitásáról, ám politikai jelentősége így is kiemelkedő.
Megosztott társadalom, billegő eredmény
A legfrissebb felmérések szerint a választók 42–45 százaléka támogatja a tárgyalások újraindítását, míg 35–47 százalék ellenzi, vagyis a különbség statisztikai hibahatáron belül mozog – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A bizonytalanok aránya magas, ami azt jelenti, hogy a kampány utolsó heteiben dőlhet el a referendum kimenetele. A kormány, élén Kristrún Frostadóttir miniszterelnökkel, egységesen támogatja a szavazás megtartását, de a politikai kockázat jelentős.
Korábbi próbálkozás: a 2008-as válság öröksége
Izland már a 2008-as pénzügyi összeomlás után közeledett az EU-hoz: 2009-ben hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét, a tárgyalások azonban a 2013-as kormányváltás után lelassultak, majd 2015-ben le is álltak. A válságkezelés akkoriban világszerte figyelmet kapott:
az ország nem mentette meg bankjait, hagyta őket csődbe menni, miközben a hazai betéteseket védte.
A gazdaság talpra állását a nemzeti valuta jelentős leértékelődése és a Nemzetközi Valutaalap támogatásával bevezetett tőkekorlátozások segítették, így az ország néhány éven belül kilábalt a válságból.
A támogatók akkor az euró bevezetésének lehetőségét és a gazdasági stabilitást hangsúlyozták, míg az ellenzők a gazdaságpolitikai önállóság feladásától tartottak. Ez a törésvonal ma is meghatározza a közbeszédet.
Halászati jogok: a legnagyobb tét
Az egyik legérzékenyebb kérdés továbbra is a halászat. Izland gazdaságában a tengeri erőforrások kulcsszerepet játszanak,
az export jelentős része halászati termékekből származik.
Az ellenzők attól tartanak, hogy az EU közös halászati politikája révén más tagállamok flottái is hozzáférhetnének az izlandi vizekhez, ami hosszú távon gyengítené az ország egyik legfontosabb ágazatát – írta az elemzés.
A mezőgazdaság védelme és az önálló monetáris politika feladása szintén gyakran hangoztatott ellenérv, különösen egy olyan országban, amely korábban éppen az önálló döntések révén tudott gyorsan kilábalni egy súlyos válságból.
Geopolitikai nyomás erősíti a közeledést
A mostani helyzetet ugyanakkor már nem elsősorban gazdasági, hanem geopolitikai tényezők alakítják. Az orosz–ukrán háború, valamint az amerikai külpolitika kiszámíthatatlansága – beleértve a Donald Trump által korábban felvetett grönlandi terveket és kereskedelmi nyomásgyakorlást – ráirányították a figyelmet Izland stratégiai sérülékenységére.
A szigetország földrajzi helyzete miatt közvetlen tengeri kapcsolatban áll Grönlanddal, amely az utóbbi években a nagyhatalmi verseny egyik kulcsterületévé vált. A fokozódó amerikai jelenlét és az európai érdekek – különösen Dánia révén – egyre inkább geopolitikai ütközőzónává teszik a térséget.
Mit nyerne Izland – és mit az EU?
A támogatók szerint az EU-tagság – vagy már a tárgyalások újraindítása is – nagyobb beleszólást biztosítana az európai döntéshozatalba, amelynek jelentős része már most is hatással van Izlandra az Európai Gazdasági Térségen (EGT) keresztül. Emellett a stabilabb intézményi környezet és a kiszámíthatóbb gazdasági szabályozás is a csatlakozás mellett szól. Az EU számára Izland belépése stratégiai jelentőségű lenne. A szigetország csatlakozásával
az unió közvetlen északi-sarkvidéki szereplővé válna, ami kulcsfontosságú a nyersanyagokért, az új hajózási útvonalakért és a geopolitikai befolyásért folyó globális versenyben.
Emellett Izland jelentős tudást hozna a közösségbe a megújuló energia területén
- a geotermikus
- és vízenergia
hasznosításában szerzett tapasztalatai az EU zöldátmeneti céljait is erősíthetnék.
A 2026. augusztusi népszavazás így túlmutat egy egyszerű politikai döntésen: nemcsak Izland gazdasági és politikai jövőjét, hanem az Európai Unió északi bővítésének és geopolitikai szerepének alakulását is befolyásolhatja.
