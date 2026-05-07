Dollármilliárdos üzlet születhet a zeneiparban, Justin Bieberhez kötődik

A Sony Music megvásárolja azt a zenei katalógust, amely olyan előadók műveinek szerzői jogait is tartalmazza, mint Justin Bieber vagy Neil Young. Több milliárd dolláros tranzakcióról van szó.
Világgazdaság
2026.05.07, 19:37

A Sony Music – az ügyhöz közel álló források szerint – véglegesítette a Blackstone zenei katalógusának megvásárlására irányuló megállapodást, amely egyebek között Justin Bieber és Neil Young műveit is tartalmazza. Ezzel a zenetörténet egyik legnagyobb ilyen jellegű üzlete születhet meg – mutat rá az Origo.

A Sony Music felvásárolhatja a Justin Bieber életművét is tartalmazó zenei katalógust / Fotó: AFP

Rengeteget kershet Justin Bieberen a Blackstone

A Sony kizárólagos tárgyalásokat folytat a Recognition Music Group felvásárlásáról, amely több mint 45.000 dal jogait birtokolja vagy kezeli. A Sony a GIC szingapúri állami vagyonalappal közös vállalkozáson keresztül tervezi megvásárolni a Recognitiont, amelyért 3,5 és 4 milliárd dollár közötti összeget fizet – értesült a Bloomberg. A Blackstone és a Sony Music nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az érdekelt felek a következő héten megpróbálják lezárni az üzletet. Korábban már mások is megpróbálták megvásárolni a Recognitiont, a Blackstone azonban elutasította ezeket az ajánlatokat.

A Sonyval kötött megállapodás lenne a harmadik, több milliárd dolláros zenei üzlet az elmúlt néhány hónapban, a Concord és a BMG egyesülését, valamint a Kobalt Primary Wave Musicnak történő eladását követően. 

Hozzá kell azonban tenni, hogy miközben dollármilliárdokat fektetnek a zenei katalógusokba, a globális zenei piac növekedése lelassult.

A Blackstone az elmúlt évtizedben jelentős zenei szerzői jogokat tartalmazó portfóliót halmozott fel, amelynek nagy részét korábban az Egyesült Királyságban működő Hipgnosis Songs Management birtokolta. A Hipgnosis több mint 200 millió dollárért vásárolta meg például Bieber katalógusát, és Justin Timberlake dalait is megszerezte egy állítólag több mint 100 millió dolláros üzlet keretében.

