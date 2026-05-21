Visszarendeződés a csokoládépiacon: a kakaó olyan olcsó lett, hogy már nem érdemes a kiváltásával vacakolni

Visszatér az édes élet a csokiimádók számára, ismét megfizethető lesz az édesség, lesz is belőle bőven, ráadásul az ilyen-olyan kakaópótló készítményektől, ízfokozóktól is könnyű búcsút lehet venni. A világpiaci kakaóárak a 2024-es szezonban értek a csúcsukra, a termény egy év alatt hatszorosára drágult, miután a termelő országokban az ültetvényeket megtépázta a szokatlanul kemény időjárás.

Az ár a történelmi csúcsról lassan, de biztosan ereszkedni kezdett, s ma ott tartunk, hogy az édességipar nélkülözhetetlen alapanyagáért „csak” a válság előtti időszak dupláját kell fizetni, miközben a történelmi csúcs harmadára esett vissza a tőzsdei ár.

Lefelé szánkázik a kakaó világpiaci ára

A kilátások rendkívül biztatók, az idei termésre adott becsléseket rendre felfelé módosítja a világpiacot gyakorlatilag ellátó két ország:

Elefántcsontpart

és Ghána.

Előbbi egy héttel ezelőtt a korábbi 1,8-1,9 millió tonnás termésről 2,2 milliósra emelte a becslését a kedvező időjárási viszonyokra hivatkozva. Aggodalomra persze mindig találni okot, most az El Nino éghajlati jelenség Nyugat-Afrikára vonatkozó idei hatásait monitorozzák a meteorológusok.

A május és július közötti kritikus időszakban azonban legfeljebb 67 százalékos esélyt adnak arra, hogy extrém szélsőséges időjárási viszonyok alakuljanak ki a térségben, károsítva az ültetvényeket. A tavalyi termés is jó volt, a tartalékok szintje olyan magasra nőtt, ami egy esetleges negatív időjárási hatást is kompenzálni képes. A lényeg, hogy

az ellátás stabil és egyre bőségesebb, ami lefelé nyomja az árakat, s ez előbb-utóbb a boltok polcain is láthatóvá válik.

A gyártók a kakaó drágulásával égbe szökött csokoládéárakat különféle praktikákkal próbálták letörni, ezek közül egynémely sikeresnek is bizonyult, mások – például a sunyi módon véghezvitt súlycsonkítás – kemény bírságokat vontak maguk után.

A Milka csokikat gyártó Mondelezt például a napokban – nem jogerősen – elítélte egy német bíróság a fogyasztók megtévesztése miatt, mivel 100 grammos táblás csokijukat egyik napról a másikra 90 grammosként kezdték árulni, s erről nem tájékoztatták megfelelő módon a vásárlókat.