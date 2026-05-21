Visszarendeződés a csokoládépiacon: a kakaó olyan olcsó lett, hogy már nem érdemes a kiváltásával vacakolni

A kakaóárak történelmi csúcsukról lefelé szánkáznak, s ez előbb-utóbb az édesipari termékek árába is begyűrűzik. A gyártók „rehabilitálják” a kakaót, a helyettesítő anyagokat pedig mellőzik – egészen a következő válságig.
Kriván Bence
2026.05.21, 16:32
Frissítve: 2026.05.21, 16:55

Visszatér az édes élet a csokiimádók számára, ismét megfizethető lesz az édesség, lesz is belőle bőven, ráadásul az ilyen-olyan kakaópótló készítményektől, ízfokozóktól is könnyű búcsút lehet venni. A világpiaci kakaóárak a 2024-es szezonban értek a csúcsukra, a termény egy év alatt hatszorosára drágult, miután a termelő országokban az ültetvényeket megtépázta a szokatlanul kemény időjárás. 

A kakaó egyre olcsóbb lesz, kedvez az időjárás az idei termésnek / Fotó: AFP

Az ár a történelmi csúcsról lassan, de biztosan ereszkedni kezdett, s ma ott tartunk, hogy az édességipar nélkülözhetetlen alapanyagáért „csak” a válság előtti időszak dupláját kell fizetni, miközben a történelmi csúcs harmadára esett vissza a tőzsdei ár. 

Lefelé szánkázik a kakaó világpiaci ára

A kilátások rendkívül biztatók, az idei termésre adott becsléseket rendre felfelé módosítja a világpiacot gyakorlatilag ellátó két ország:

  • Elefántcsontpart
  • és Ghána.

Előbbi egy héttel ezelőtt a korábbi 1,8-1,9 millió tonnás termésről 2,2 milliósra emelte a becslését a kedvező időjárási viszonyokra hivatkozva. Aggodalomra persze mindig találni okot, most az El Nino éghajlati jelenség Nyugat-Afrikára vonatkozó idei hatásait monitorozzák a meteorológusok. 

A május és július közötti kritikus időszakban azonban legfeljebb 67 százalékos esélyt adnak arra, hogy extrém szélsőséges időjárási viszonyok alakuljanak ki a térségben, károsítva az ültetvényeket. A tavalyi termés is jó volt, a tartalékok szintje olyan magasra nőtt, ami egy esetleges negatív időjárási hatást is kompenzálni képes. A lényeg, hogy 

az ellátás stabil és egyre bőségesebb, ami lefelé nyomja az árakat, s ez előbb-utóbb a boltok polcain is láthatóvá válik.

A gyártók a kakaó drágulásával égbe szökött csokoládéárakat különféle praktikákkal próbálták letörni, ezek közül egynémely sikeresnek is bizonyult, mások – például a sunyi módon véghezvitt súlycsonkítás – kemény bírságokat vontak maguk után. 

 

A Milka csokikat gyártó Mondelezt például a napokban – nem jogerősen – elítélte egy német bíróság a fogyasztók megtévesztése miatt, mivel 100 grammos táblás csokijukat egyik napról a másikra 90 grammosként kezdték árulni, s erről nem tájékoztatták megfelelő módon a vásárlókat. 

A súlycsonkítástól a recepthamisításig 

A zsugorinfláció névvel jellemzett jelenség persze nem csak náluk ütötte fel a fejét, a hazai tejföl pédául már lötyög a régi műanyag csomagolásban, miután 1 kilóról 850 grammra vitték le a betöltött mennyiséget, hogy ne legyen annyira feltűnő a termék drágulása. 

Az édesiparban a kakaótartalom csökkentésével párhuzamosan a többi, olcsóbban beszerezhető hozzávaló mennyiségének növelésével is próbálkoztak, így lettek vastagabbak a nápolyiban az osztyaszeletek a töltelék rovására, vagy növelték termékben a hozzáadott gyümölcs dózisát. 

Jó, jó, de nem az igazi. Kakaómentes ChoViva édességet mutatnak be egy 2024-es élelmiszeripari kiállításon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kakaó kiváltására is történtek biztató kísérletek, a német Planet A Foods startup Európa legnagyobb csokoládégyártója, a svájci Barry Callebaut szakmai irányítása mellett napraforgómagból, szőlőmagból, zabból és más növényi összetevőkből vegyített pótlékot kreált, melyet ChoViva néven hoztak forgalomba nagy sikerrel. A ChoViva íze rendkívül hasonló a kakaóból készült csokoládéhoz, hosszabb távon megfelelő alternatíva lehet. 

A tradicionális csokoládégyártók közül többen ügyet sem vetettek a kakaó drágulására, úgy, ahogy volt, „lenyelették” a vásárlóikkal, s még jól is kerestek rajtuk. Így tett például a minőségi termékeiről világhírű svájci Lindt & Sprüngli. Olasz versenytársa, a többi között

  • a Nutella,
  • a Kinder-család,
  • a Raffaello,
  • a Mon Chéri,
  • a Ferrero Rocher
  • és a Duplo

termékeiről ismert Ferrero érdekes választ adott a Reuters érdeklődésére. Hangsúlyozták, hogy az összetevők rövid távú árváltozásainak nem lehet hatásuk a klasszikus receptúrára, de arra nem feleltek, hogy a kakaómennyiségen átmenetileg változtattak-e.

A próbálkozásoknak vége: győzött a kakaó

Nem mindenki volt ennyire hagyományőrző. Az amerikai Hershey-nél most bejelentették, hogy visszatérnek az eredeti receptekhez, és a kakaótartalmat is ennek megfelelően emelik azután, hogy pótlékokkal váltották ki egy részét. Igaz, ők a csomagoláson ezt fel is tüntették, a csokoládé helyett a „csokoládés édességre” váltottak, de ennek most vége. 

Ehhez persze az is kellett, hogy a mogyoróvajas töltelékű, csokibevonatos ikonikus termékük, a Reese’s tallér feltalálójának unokája tiltakozzon a változtatás ellen. Eredményesen, hiszen a Hershey a jövő évtől valamennyi termékénél „rehabilitálja” a kakaót, és visszatér a gyökerekhez.

A Hershey is visszatér a Reese’s csokis tallér eredeti receptúrájához / Fotó: NurPhoto via AFP

Roger Bradshaw független édesipari szakértő szerint az engedékenység mögött sima üzleti megfontolások is meghúzódnak, a helyettesítő termék drágább lett a piacon elérhető természetes alapanyagnál, a kakaónál. Úgy véli, egy éven belül a legtöbb édesipari cég követi a Hershey példáját.

A világ csokoládé-alapanyagának negyedét szolgáltató Barry Callebaut-nál is a helyettesítő termékek kiszorulásával számolnak, a kakaó olyan olcsó lesz, hogy egyszerűen nem éri meg a pótanyagokkal vacakolni. Ők a csokoládé iránti keresletnövekedésnek köszönhetően éves összevetésben akár 5 százalékkal is növelhetik eladásaikat az augusztussal záródó fél évben. 

A kereslet felfutásában nagy szerepük van a kiskereskedelmi láncoknak is, melyek tavaly nyártól összehangolt támadást intéztek a csokoládéárak csökkentése érdekében, és célt is értek a beszállítóiknál.

