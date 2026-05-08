Kamaz: most is porzik az út a brutalista dömperek alatt, de ez kevés lehet idénre
Szergej Kogogin, a Kamaz vezérigazgatója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóján arról beszélt: a 2022-ben bevezetett szankciók alapjaiban rengették meg a vállalat működését, de a Kamaz „egyetlen napra sem állt le”. Az Origo cikke szerint ugyanakkor a cégvezető is pontosan látja, hogy a vállalat számára ide év is kihívásokkal teli lesz.
Több tízmilliárd rubeles veszteséget termelt a Kamaz
A lap az Avtostat Info adatai alapján azt írja, hogy a Kamaz eladásai 2025-ben 20,7 százalékkal csökkentek, így összesen 18 300 járművet értékesítettek. A vállalat eközben 43 milliárd rubeles, vagyis mintegy 174 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el az IFRS nemzetközi számviteli szabvány alapján.
Ez volt az első alkalom 2019 óta, hogy a Kamaz veszteséges évet zárt.
A cég ugyanakkor saját közléseiben ennél jóval magasabb, 38 400 darabos értékesítési számot említett. Elemzők szerint az eltérés oka, hogy a Védelmi Minisztériumnak szállított katonai járművek nem jelennek meg a hivatalos forgalomba helyezési statisztikákban.
A háború előtt a Kamaz szorosan együttműködött több nyugati autóipari szereplővel, köztük a német Daimler Truckkal, amely korábban 15 százalékos részesedést birtokolt az orosz vállalatban. A szankciók azonban gyakorlatilag elvágták a Kamaz nemzetközi kapcsolatait. A vezérigazgató szerint a cég kénytelen volt teljesen újragondolni működését, és házon belül megoldani a korábban importált alkatrészek pótlását.
Kogogin úgy fogalmazott, hogy a Kamaz „jobb időkre várva” szakította meg európai együttműködéseit.
Érdekesség, hogy a vállalat 2022-ben még magyarországi elektromosjármű-fejlesztési központ létrehozását tervezte.
Konkurencia és gyenge kereslet nyomja az orosz piacot
Az orosz autóipar továbbra is komoly nyomás alatt van. A nyugati technológiák és befektetések kiesése mellett a piacot a gyenge kereslet és a kínai gyártók térnyerése is sújtja.
Az orosz vállalatok egyre inkább:
- állami támogatásokra,
- katonai megrendelésekre,
- valamint hazai alkatrészgyártásra
támaszkodnak a túlélés érdekében.
A Kamaz helyzetét különösen nehezíti, hogy a kínai teherautó-gyártók folyamatosan növelik részesedésüket az orosz piacon.
További visszaesés jöhet 2026-ban
A nehézteherautók piacán a visszaesés 2026 elején is folytatódott: az iparági adatok szerint az eladások újabb 15 százalékkal estek. A Kamaz vezetése már korábban jelezte, hogy 2026-ban sem számít nyereségre, legfeljebb arra, hogy sikerül elkerülni a további veszteségeket.
A vállalat emiatt június 1-jétől ismét négynapos munkahétre áll át, és csökkenti a termelést. Indoklásuk szerint a döntést:
- a gyenge piaci kilátások,
- a magas kamatkörnyezet,
- az infláció,
- valamint a kínai importjárművek okozta túlkínálat
teszi szükségessé.
A Kamaz már 2025 augusztusában is bevezetett négynapos munkahetet, miután az orosz haszongépjármű-piac az év első felében közel 60 százalékkal zsugorodott.
Az Avtostat adatai szerint 2026 első 13 hetében mindössze mintegy 9000 teherautót helyeztek forgalomba Oroszországban, ami 28 százalékos visszaesést jelent éves összevetésben.
