Az egész világ figyel reménykedve egy katari hajót, mintha számítana

Európa és sok keleti ország földgázellátását is kegyetlenül érinti a majdnem két és gél hónapja folyó iráni háború, amel a Hormuzi-szoros lezárását hozta. az egész vilég reményekdve figyel most egy katari hajót.

Katari hajó a világ reménye, LNG-t szállít, de ha átjut is, nem old meg semmit

Katarból egy cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tanker megpróbál áthaladni a Hormuzi-szoroson – jelentette a Bloomberg. Ha átjutnak, a hatalmas exportőr Katar először juttatna ki földgáz a térségből a háború kitörése óta. A háború előtt Katar egymaga a világ LNG-kínálatának közel egyötödét adta, és amikor az Európai Unió elfordult az orosz szállításoktól, ehhez a forráshoz nyúlt.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint az Al Kharaitiyat nevű tanker – amelyet a hónap elején rakodtak meg a Ras Laffan exportterminálon – jelenleg az Omán és Irán közötti vízi útvonalon halad. A hajó következő célállomása nem Európa – pedig itt is nagyon elkélne – hanem Pakisztán.

A nymkövetési adatok szerint a hajó a Teherán által jóváhagyott északi útvonalon közlekedik, és már elhaladt a Larak-sziget mellett is.

Ez nem Katar első kísérlete. Már többször is megpróbáltak szállítmányokat átjuttatni a szoroson, de eddig minden tankernek vissza kellett fordulnia. Az ország február vége, az iráni konfliktus kezdete óta nem tud LNG-t kiszállítani a Perzsa-öbölből.

A vízi útvonal gyakorlatilag lezárult, ami visszafogta a mélyhűtött üzemanyag globális kínálatát, felhajtotta az árakat, és hiányt okozott több feltörekvő ázsiai piacon. A hajók továbbra is biztonsági fenyegetésekkel néznek szembe, mivel Irán és az Egyesült Államok egyaránt de facto blokádot vezetett be.

Katari hajó: napi három kellene ahhoz, hogy helyreálljon a normális állapot

A világban sokan remélik tehát, hogy ha a katari hajó kijut, jobbra fordul a helyzet. Csakhogy ahhoz ennél sokkal-sokkal többre volna szükség.