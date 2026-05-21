Kávé lesz elég idén, rekordtermésre és -exportra számítanak Brazíliában

A kávé miatt az idén kell aggódni, minden idők legnagyobb termése várható Brazíliában, és rekordmennyiséget terveznek exportálni is, méghozzá gyorsan, mert jelenleg magasabb a világpiaci ár, mint a határidős jegyzésekben. A termelők inkább a jövő évi termést féltik az El Nino miatt.

Az idén ugyanis az előrejelzések szerint különösen erős lesz ez az időjárási jelenség, ami katasztrofális következményekkel járhat. A „szuper El Nino” rosszabbkor már nem is jöhetne a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés számára, a brazil kávétermesztők is fokozott figyelemmel követik, milyen hatással lesz majd a jövő évi termésre.

A kávé első szállítmányai nyár végén indulnak Brazíliából

Brazília a világ legnagyobb termelője és exportőre, az idei első szállítmányok július–augusztusban indulhatnak útnak külföldre Carlos Santana, az egyik legjelentősebb kávékereskedő és agrárvállalat, az EISA elnöke szerint.

A Reutersnek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy zöld – vagyis nem pörkölt – kávébabból várhatóan 50 millió darab 60 kilogrammos zsákot exportálnak majd.

Ez jóval meghaladja a 46,3 millió zsákos 2024-es rekordot.

A betakarítás éppen csak elkezdődött, Santana becslése szerint az idei termésnek mintegy 5 százaléka került zsákokba. A teljes termésmennyiség várhatóan 75,8 millió zsák lesz.

Világszerte leapadtak a készletek

A hamarosan induló szállítmányok segítenek majd feltölteni a készleteket a fogyasztó országokban, ahol azok soha nem látott alacsony szintre süllyedtek az elmúlt évek megszokottnál alacsonyabb termése miatt, ami jelentős áremelkedésekhez vezetett. A hiány miatt tavaly Brazília is kisöpörte a raktárakat.

A legnagyobb fogyasztó Egyesült Államok az áremelkedés miatt volt kénytelen meghátrálni és csökkenteni a kávé vámját. A kávé kiskereskedelmi ára azonban idén márciusban így is 30 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál,

2021-hez képest pedig több mint a duplájára, 105 százalékkal nőtt.

A St. Louis Federal Reserve Bank statisztikája szerint az ár újabb csúcsra ugrott áprilisban, amikor elérte a 9,72 dollárt fontonként (körülbelül félkilónként).