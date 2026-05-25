Váratlan fordulat: döntött a világ egyik legnagyobb olajhatalma, szembeszegült Ukrajnával, az oroszok pártjára állt – Zelenszkijék ezt nem fogják annyiban hagyni

Kazahsztán nem válik tranzitplatformmá olyan döntések végrehajtásához, amelyeknek nincs jogi kapcsolatuk vele – mondta Jerlan Szarszembajev igazságügyi miniszter a Tengrinews.kznak.

A miniszter azután szólalt meg, hogy az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központ Bírósága (AIFC) helyben hagyta az ukrán Naftogaz kontra az orosz Gazprom ügyben hozott választottbírósági végzést. A kazahsztáni bíróság ebben engedélyezte az ukrán állami energiaipari vállalatnak, a Naftogaznak, hogy egy gázszállítással kapcsolatos ügyben mintegy 1,4 milliárd dollárt hajtson be az orosz Gazpromtól.

A végzés végrehajtásához azonban Kazahsztánnak is hozzá kellene járulnia. Ezt azonban nem teszi meg. A miniszter indoklása szerint „a bírósági végzést egyoldalúan, az alperes részvétele nélkül adták ki. Ez nem végleges döntés: csak tájékoztató jellegű, és még nem lépett jogerőre. Az alperesnek joga van a megadott határidőn belül indítványt benyújtani annak hatályon kívül helyezésére, ezt követően pedig mindkét fél részvételével teljes körű tárgyalásra kerül sor. Ebben a szakaszban korai lenne bármilyen végrehajtásról beszélni.”

Rámutatott, hogy

Kazahsztán jogi mechanizmusai nem teszik lehetővé a joghatóságán kívül eső viták elbírálását, ezért a bíróság szóban forgó határozata nem hajtható végre az országban.

Ráadásul az esetnél hiányoznak az AIFC-vel való joghatósági kapcsolat alapvető elemei: a Gazprom PJSC nem résztvevője az AIFC-nek, a vitatott tranzakciót nem az AIFC-nél kötötték meg, a vitára nem az AIFC törvénye vonatkozik, és a felek nem kötöttek megállapodást az elismerési és végrehajtási kérdések AIFC elé utalásáról. Az „Asztana Nemzetközi Pénzügyi Központról” szóló alkotmányos törvény viszont az AIFC Bíróság joghatóságát az AIFC-hez kapcsolódó, és a felek megállapodása alapján elé utalt viták meghatározott kategóriáira korlátozza.

Az igazságügyminiszter kifejtette, hogy Kazahsztán részese az 1958-as New York-i Egyezménynek, amely szerint a külföldi választottbírósági ítéletek végrehajtása a végrehajtás helye szerinti állam eljárási szabályai szerint történik.