Összeomlott a kerozinexport, a májusra várt felfutás sem mentheti meg bizonyosan a nyaralószezont

Régen látott mélypontra zuhant áprilisban a globális repülőgép-üzemanyag exportja: a tengeri úton szállított kerozin és repülőgép-benzinek kivitele napi 1,1 millió hordóra esett vissza, ami 630 ezer hordóval kevesebb az egy évvel korábbi szintnél. A Vortexa energiapiaci elemzőcég adatai szerint ez a legalacsonyabb szezonális érték az elmúlt tíz évben a kerozin és más repülőgépüzemanyag-fajták tekintetében.
VG
2026.05.09, 13:00

A visszaesés háttérben elsősorban a közel-keleti feszültségek állnak. Az iráni konfliktus következtében a Hormuzi-szoros térségében akadoznak az olajszállítások, miközben az ázsiai finomítók is visszafogták termelésüket a csökkenő nyersolajkínálat és a hazai piacok előnyben részesítése miatt. A folyamat különösen érzékenyen érinti Délkelet-Ázsiát, amely erősen függ a közel-keleti olajtól. A kerozin és repülőgép-benzin kínálat visszaesése már most komoly nyomást helyez a globális repülőgépüzemanyag-piacra. Északkelet-Ázsiában és India nyugati partvidékén drasztikusan csökkent az elérhető mennyiség, ami több szakértő szerint akár régiós üzemanyaghiányhoz is vezethet heteken belül – írja az Orgio a Vortexa energiapiaci áruforgalmi elemző friss jelentése alapján.

Mérsékelt javulás várható a kerozinexportban, de marad az ellátási válság

A lap cikkében felidézi, hogy iparági szereplők és elemzők már hetek óta küldik jelzéseiket a nyári szezon utazásait fenyegető kerozinhiányról. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője április közepén arra figyelmeztetett, hogy Európának nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyagkészlete maradhatott.

A problémát az is súlyosbítja, hogy Európa korlátozott lehetőségekkel rendelkezik a kieső közel-keleti szállítmányok pótlására. Bár a figyelem egyre inkább az Atlanti-óceán térségére – különösen a Mexikói-öböl és Nyugat-Afrika irányába – terelődik, az innen érkező mennyiségek várhatóan nem lesznek elegendők a teljes hiány kompenzálására.

A Vortexa szerint ugyanakkor májusban és júniusban mérsékelt javulás következhet. Az elemzőcég úgy látja, hogy több ázsiai ország finomítója a magas árrések miatt növelheti exportját.

Ivan Mathews, a vállalat Ázsia csendes-óceáni térségéért felelős elemzési vezetője szerint különösen Dél-Korea játszhat kulcsszerepet a kínálat élénkülésében. 

Az országba érkező nyersolaj-szállítmányok ugyanis májusban már elérhetik az iráni háború előtti szint 80 százalékát, ami lehetővé teheti a finomítók kapacitásának nagyobb kihasználását.

Az ázsiai többletkínálat ugyan enyhítheti a nyomást, de a szakértők szerint önmagában nem lesz elegendő a közel-keleti kiesés teljes pótlására. Amíg a tengeri szállítási útvonalak nem normalizálódnak, a kerozin ára és a finomítói árrések várhatóan magasak maradnak.

A magyar utazók is megérezhetik a kerozinválságot

A kialakuló kerozinválság nem csupán az energiapiac problémája lehet: 

a nyári utazási szezonban a repülést választó utasok is közvetlenül szembesülhetnek a következményekkel.

A dráguló üzemanyag miatt a légitársaságok várhatóan emelik a jegyárakat, miközben egyre több járatösszevonásra és törlésre is sor kerülhet. Iparági szereplők szerint a pénzügyileg gyengébb légitársaságok számára akár a csőd veszélye sem kizárt.

Mindez Magyarországot is érintheti. A nyári szabadságukat tervezőknek érdemes lehet felkészülniük arra, hogy a repülős utazások drágábbá, kiszámíthatatlanabbá válhatnak az előttünk álló hónapokban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

