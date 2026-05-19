Tiszta vizet öntöttek a pohárba a légitársaságok: nem lesz kerozinhiány, megmenekülhet a nyári turisztikai szezon

Európai finomítók és légitársaságok egyre magabiztosabbak abban, hogy a kontinens elkerüli a súlyos kerozinhiányt a nyári utazási szezonban. A Közel-Keletről kiesett szállításokat amerikai, afrikai és norvég források, valamint a stratégiai készletek mozgósítása pótolhatja.
2026.05.19, 11:06
Frissítve: 2026.05.19, 11:13

Az európai légitársaságok és olajfinomítók egyre inkább bíznak abban, hogy a kontinens elkerülheti a repülőgép-üzemanyag akut hiányát a nyári szezonban. A finomítók maximálisra növelték termelésüket, az importszállítmányok bővültek, a kormányok pedig stratégiai tartalékaikat is megnyitották.

Európa megúszhatja a nyári kerozinhiányt / Fotó: hlopex / Shutterstock

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary hétfőn azt nyilatkozta: nem aggódik az európai kerozinhiány miatt. Hozzátette: egy-két hónappal ezelőtt még valós volt a félelem, de az Egyesült Államokból, Nyugat-Afrikából és Norvégiából érkező szállítmányok, illetve egyes közép-európai légitársaságok oroszüzemanyag-vásárlásai együttesen biztosítják a kontinens ellátását.

A finomítók szerint a csúcsszezon így is stressztesztet jelent majd az ágazatnak, ugyanakkor több olajvállalat is úgy véli: nem valószínű, hogy bekövetkezik az a forgatókönyv, amelytől a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) heteken belüli hiányt vizionált. A spanyol Repsol közölte: az idei évre vonatkozó kerozintermelését 20-25 százalékkal növelte az előző év azonos időszakához képest, miután

átállította finomítóit a magasabb kerozinhozamú feldolgozásra.

A finomítói rugalmasság szokásos korlátait tekintve ez rendkívül nagy mértékű bővítésnek számít. Antonio Mestre, a Repsol finomítóiért felelős vezető szerint a cél az volt, hogy kielégítsék a nyári keresletet. Spanyolországban különösen magas a kereslet a turisztikai csúcsidőszakban, ezért a tervezett karbantartásokat is elhalasztották.

Több nagy reptér és finomító, köztük az isztambuli és a portugál Galp is maximális üzemanyag-kibocsátásról és több forrásból történő beszerzésről számolt be, kizárva a közelgő hónapokban várható zavarokat. Elemzők szerint az európai finomítói hozamnövekedés hozzávetőleg napi 100 ezer hordó kerozinnal egészítheti ki a kínálatot, ez az iráni háború előtt a Közel-Keletről importált mennyiség mintegy 20 százaléka. 

Alkalmazkodnak a légitársaságok

A légitársaságok menetrend-kiigazításai szintén segítenek: az idei második negyedévben az európai kerozinkereslet 2 százalékkal mérséklődött a veszteséges járatok törlése miatt. A British Airways az egész nyári menetrendjéhez elegendő beszállítóról számolt be, az Air France pedig több hónapos tartalékot említett reptereire vonatkozóan.

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József szerint az emelkedő árak fájdalmasak, de segítették az alkalmazkodást, mivel Európa növelte az amerikai és nigériai exportot. „Az ilyen piaci ár mozgásba hozza az erőket” – fogalmazott.

Az iráni válság kirobbanása után tapasztalt pánik hamar lecsengett, az utazni vágyók közül rengetegen váltották át foglalásaikat, de nem mondtak le a vakációról. A TUI szerint a charterjáratok számára lesz elég kerozin, s a hantavírus sem fenyegeti a tengeri körutazások iránti keresletet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
