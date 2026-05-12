Ennyit a kétfaktoros védelemről és a jelszócserékről: a Google is belátta, ez már olyan fenyegetés, ami ellen hadsereg kell

A mesterséges intelligencia már nemcsak a csaló e-mailek vagy a kamu képek gyártásában segíti a hackereket, hanem ott tartunk, hogy önállóan képes lehet kritikus szoftverhibákat megtalálni és kihasználni. A Google most először ismerte el nyilvánosan, hogy hackerek mesterséges intelligenciát használtak egy eddig ismeretlen, úgynevezett nulladik napi sérülékenység felfedezésére és tömeges kihasználására. Ez lényegében röhejessé teszi a kétfaktoros védelem és a folyamatos jelszócsere koncepcióját.

Az ügy azért különösen súlyos, mert a támadók egy olyan módszert találtak, amellyel még a kétfaktoros hitelesítést is meg tudták kerülni, vagyis azt a védelmi réteget, amelyet eddig a legtöbb technológiai cég a digitális biztonság egyik legerősebb eszközének tartott.

A Google szerint a támadók egy széles körben használt szoftver hibáját használták ki, amelyről korábban sem a fejlesztők, sem a biztonsági szakértők nem tudtak. A vállalat nem nevezte meg az érintett rendszert, ugyanakkor azt közölték, hogy a hibát már javították. A támadást végül a Google Threat Intelligence Group állította meg, mielőtt globális méretű károkat okozhatott volna –írja a The Times.

A fejlemény azonban sokkal nagyobb problémára világít rá. A mesterséges intelligencia ugyanis drasztikusan felgyorsította a kibertámadások tempóját.

Míg korábban egy új sérülékenység nyilvánosságra kerülése és annak tömeges kihasználása között átlagosan 60-90 nap telt el, ma már percekről vagy órákról beszélnek a szakértők.

A támadók AI-rendszerekkel automatizálják a hibakeresést, a rosszindulatú kódok fejlesztését és akár a teljes támadási lánc működtetését is.

Már a legmegbízhatóbb védelmet is megkerülik

A brit Mesterségesintelligencia-biztonsági Intézet (AISI) közben arra figyelmeztetett, hogy az új generációs AI-modellek már képesek lehetnek önálló kibertámadások végrehajtására. Az intézet egy Mythos nevű rendszer tesztelése után azt közölte, hogy a program veszélyesen fejlett képességekkel rendelkezik, ezért nem is hozták nyilvánosan forgalomba. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy az intézet szerint a ChatGPT 5.5-ös modellje hasonló szintű teljesítményt mutatott a kiberbiztonsági teszteken.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a kibertámadások világa ipari méretű automatizáció felé tart.

A Google egyik vezető elemzője szerint, ha már a bűnözők ilyen technológiát használnak, akkor az állami hátterű hackercsoportok még fejlettebb rendszerekkel dolgozhatnak a háttérben. Szerinte a probléma csak részben látható, és valójában még csak most kezdődik az a verseny, amelyben a mesterséges intelligencia egyszerre válik támadó- és védőfegyverré.