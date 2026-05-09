Bravúrral búcsúzik Szijjártó Péter, olyan országgal egyeztünk meg utoljára, amire nem is gondolnánk

Búcsúzóul belefért még egy kettős adóztatási egyezmény a miniszternek egy távoli országgal. Keveset hallunk róla, de Magyarországnak nagy külkereskedelmi többlete van velük szemben.
Pető Sándor
2026.05.09, 08:50

A távoli ország Külügy- és Kereskedelmi Minisztériuma bejelentette, hogy előzetesen parafálták a Magyarországgal kötendő kettős adóztatást elkerülő egyezményt – jelenti a Bloomberg. A szóban forgó állam messzebb szinte nem is lehetne, de van külkereskedelmi forgalom a két ország között.

Fotó: AFP

Az egyezmény jogszabályba iktatása Új-Zélanddal már az új magyar kormányra vár.

A kettős adóztatási egyezmények (DTA) olyan kétoldalú nemzetközi szerződések, amelyek szabályozzák a jövedelem- és vagyonadók megosztását a szerződő államok között, megakadályozva, hogy ugyanazt a jövedelmet két országban is megadóztassák.

 Magyarország több mint 80 országgal rendelkezik ilyen egyezménnyel, az új-zélandiak csak feleennyivel, és az Európai Unió tagjainak a fele sem volt köztük eddig.

Új Zéland szó szerint a világ túlfele, Budapest és Wellington közt nagyjából 18 ezer kilométer a távolság, de ha nem is gondolnánk, a két ország közt van jelentős kereskedelmi forgalom, ha nem is tartozik a nagy piacaink közé.

Magyarországnak jelentős a többlete Új-Zélanddal szemben, és azt is nehezen találnánk ki, mi hazánk fő exportterméke ebben a viszonylatban. 2024-es adatokat találtunk, ezek azt mutatják, abban az évben 116 millió dollár volt Magyarország exportja, ennek pedog majdnem egyharmada – 33 millió dollár – a fő exporttermékből származott: az autókból.

Ehhez képest az új-zélandi export eltörpül, alig egymillió dollár értékű, és az ő fő terméküket még kevésbé találnánk ki: kompresszorokat hoznak. A számokból sejthetjük, hogy a kettős adóztatási egyezmény elsősorban magyarok érdekeit mozdítják elő, az új-zélandiaknak ugyanakkor teret nyit a növekedésre. 

Még a turizmusra lehetne gondolni a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban, de a két ország közt aligha sürögnek-forognak a látogatók, a vendégmunkások pedig még kevésbé. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
