Nincs hova tenni az iráni olajat, túlcsordul a stratégiai Kharg-sziget, nő a nyomás Teheránon

Az iráni olajexportban alapvető fontosságú Kharg-szigetnél május 8-án, 9-én és 11-én sem volt tankerhajó-forgalom műholdképek elemzése alapján – írja az Origo. Bár a térségben zajló háború kezdete óta korábban is előfordult rövidebb leállás, ilyen hosszú ideig még egyszer sem maradt teljesen üres az olajterminál.

Néhány nappal ezelőtt leállt az iráni olajrakodás a Kharg-sziget terminálján / Fotó: Anadolu via AFP

A Kharg-sziget nélkül megbénulhat az iráni export

A lap az olajrakodás leállásáról szóló cikkében felidézi, hogy a Perzsa-öbölben található Kharg-sziget az iráni olajipar központi eleme: az ország tengeri olajexportjának döntő része innen indul útnak. A sziget kiemelt katonai védelem alatt áll, ám a konfliktus során több infrastruktúra-elemet is találatok értek.

A mostani leállás különösen érzékenyen érintheti Teheránt, mert az amerikai haditengerészet blokádja miatt az iráni tankerek jelentős része nem tudja elhagyni a Perzsa-öblöt.

Az elmúlt hónapokban az ország ezért saját hajóit úszó tárolóként használta: a tankereket megrakták, majd a térségben horgonyoztatták őket. A műholdfelvételek szerint azonban mostanra ezek a lehetőségek is kezdhetnek kimerülni.

Elemzők szerint a Kharg-sziget olajtároló kapacitása megközelítheti a 30 millió hordót, azonban a friss képek arra utalnak, hogy a szabad hely gyorsan fogy. A lebegő tetős tartályok árnyékainak változásából szakértők arra következtetnek, hogy a tárolók egyre telítettebbek.

Ha Irán teljesen kifut a tárolókapacitásból, kénytelen lehet visszafogni az olajkitermelést is. Ez komoly csapást jelentene az iráni gazdaságnak, és egyben siker lenne Washington számára.

Donald Trump amerikai elnök és több kormányzati tisztviselő is ismételten arról beszélt az elmúlt hetekben, hogy Irán előbb-utóbb kénytelen lesz leállítani egyes olajmezőit. Más elemzőcégek szerint azonban Teherán még néhány hétig fenntarthatja jelenlegi termelési szintjét.

Tankerflották torlódtak fel a térségben

Az amerikai blokád következtében jelentős tankerforgalom torlódott fel a Perzsa-öböl térségében. Míg április elején még csak néhány nagy nyersolajszállító hajó várakozott Kharg közelében, május közepére már közel húsz tanker gyűlt össze a környező vizeken. További hajók jelentek meg az iráni Chabahar kikötő közelében is, a Hormuzi-szoros túloldalán. Elemzők szerint több tanker azért várakozik ott, mert a hajózási társaságok túl kockázatosnak tartják az áthaladást a szoroson.