Négy emeletnyit ássa be magát a föld alá az oroszok szörnye: Kijevre rá sem ismerni, akkora a pusztítás – bevethették Putyinék, amitől mindenki rettegett

Az orosz erők szombaton és vasárnap éjjel súlyos csapást mértek Kijevre, civil lakónegyedeket, bevásárlóközpontokat és történelmi negyed épületeit is találat érte, a kyivpost beszámolója szerint.

Fotó: AFP



A támadásra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzési információk szerint Oroszország jelentős támadást indít az Oresnyik nevű hiperszonikus ballisztikus rakétával. Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (DSNS) és a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság megerősítette , hogy a mentőalakulatok több mint 40 különböző helyszínen, a főváros gyakorlatilag minden szegletében vonultak ki tüzekhez, házomlásokhoz.

„Ma este Kijev megyéjét ismét tömeges ellenséges támadás érte drónokkal, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták segítségével” – mondta Mikola Kalasnyik, a regionális minisztérium adminisztrációjának vezetője már az Euronews beszámolója szerint.

A károkat legalább kilenc fővárosi kerületben, köztük lakóépületekben is feljegyezték – közölte Tymur Tkachenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője egy Telegram-bejegyzésben.

Hatalmas a pusztítás, több történelmi épület is megsérült

A központi Sevcsenkivszkij kerületben egy orosz fegyver átszakította egy kilencemeletes lakóház felső emeleteit, egy lakót azonnal megölve, három másikat pedig súlyosan megsebesítve a terjedő szerkezeti tűz közepette. Egy másik közeli ötemeletes épületben az elsőtől az ötödik emeletig teljes egészében összeomlott az épület.

Fotó: AFP

Ezenkívül egy közvetlen csapás egy kiemelkedő helyi üzleti központot ért el, egy földalatti menedékhelyen csapdába ejtve egy csoport civil munkást, amíg a beavatkozóknak sikerült megtisztítaniuk a belépési pontokat.

A főváros központi közlekedési és kommunikációs vonalai is jelentősen megrongálódtak. Egy erős robbanáshullám súlyosan megrongálta a Lukjanivszka metróállomás föld feletti bejárati pavilonját , ami arra kényszerítette a közlekedési hatóságot, hogy ideiglenesen felfüggessze a személyszállítást a vészhelyzeti stabilizációs munkálatok miatt.