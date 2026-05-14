Kína kedves gesztust tett az amerikai marhahúsexportőröknek – nem került semmibe, ám kérdés, mennyit segít rajtuk

Megújították több száz cég exportengedélyét. Kína egyre kevesebb amerikai marhahúst importál, az Egyesült Államok viszont rekordmennyiséget.
M. Cs.
2026.05.14, 13:14
Frissítve: 2026.05.14, 13:32

Kína Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozójához időzítve jó szándékát kifejező gesztust tett: a vámhivatal bejelentette, hogy megújította több mint 400 amerikai marhahús-feldolgozó vállalat tavaly lejárt exportengedélyét. Kérdés azonban, mekkora forgalmat tudnak lebonyolítani, mert az Egyesült Államokban olyan kevés és drága a marhahús, hogy az elnök a behozatal könnyítését fontolgatja.

Kína több mint 400 amerikai cég exportengedélyét újította meg / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai könnyítés mindenesetre jó hír a cégeknek, mert az amerikai marhahúsexport értéke a csúcsot jelentő 2022-es 1,7 milliárd dollárról tavalyra 500 millió körülire esett vissza.

Az amerikai agrártermékek, elsősorban a szója kínai vásárlásnak növelése egyébként is fontos helyen szerepelt a célok között, amelyeket Trump a csúcstalálkozón el akar érni tárgyalópartnerével.

A Reuters tudósítása szerint az ismét exportengedélyt kapott amerikai cégek listáján szerepel többek között

  • a Cargill 
  • és a Tyson Food.

A Cargill vezérigazgatója, Brian Sikes is elkísérte több más nagyvállalat vezetőjével az elnököt Pekingbe.

Lehetetlen Kína visszaszerzése, Brazília elfoglalta a piacot

A washingtoni mezőgazdasági minisztérium adatai szerint egyébként nem csupán a Kínába irányuló marhahúsexport esett vissza, tavaly már az egymást követő harmadik évben csökkent a kivitel, 2025-ben 12-13 százalékkal a 2024-eshez képest. A tavalyi 1,14 millió tonna a legalacsonyabb szint 2016 óta, teljes értéke 9,33 milliárd dollárt tett ki.

Történelmi mélyponton az amerikai marhaállomány / Fotó: AFP

A kínai piacot ugyanolyan nehéz lenne visszaszerezni, mint a szója esetében, mind a két területről a brazilok szorították ki az egykor domináns amerikaiakat. Brazília tavaly már abban is megelőzte az Egyesült Államokat, hogy a világ legnagyobb marhahústermelője lett.

A brazil gazdák kihasználják a magas keresletet Kína mellett éppen az Egyesült Államokból,

ahol már jó ideje történelmi mélyponton van a szarvasmarha-állomány, és az alacsony kínálat rekordszintre emelte a marhahús árát.

Egyre drágul a marhahús az Egyesült Államokban

A Bitget friss jelentése szerint a marhahús kiskereskedelmi átlagára csak áprilisban 2,8 százalékkal, fontonként (körülbelül fél kiló) új csúcsot jelentő 7,056 dollárra ugrott.

A marhahús volt az elmúlt másfél évben az infláció egyik legkitartóbb forrása, miközben a tojás, a tej és más termékek ára csökkent. A darált marhahús ára például 40 százalékkal emelkedett öt év alatt.

Brazília tavaly megelőzte az Egyesült Államokat, a világ legnagyobb marhatenyésztője lett / Fotó: AFP

Eddig nem segített az árak lenyomásában, hogy az első negyedévben a tavalyinál 16 százalékkal több, hatszáz tonna marhahúst és feldolgozott terméket importáltak.

A vámháború Ausztrália előtt is megnyitotta az amerikai piacot, mert az országra tavaly áprilisban Trump a legalacsonyabb, mindössze tíz százalékos tarifát szabta ki.

Trump tovább könnyítené az importot, a tenyésztők nem örülnek

Az árak lenyomása érdekében ráadásul az amerikai kormányzat további könnyítéseket is tervez, többek között éves vámkontingens felfüggesztését minden exportáló országra,

lehetővé téve, hogy a termék nagyobb része alacsonyabb tarifákkal érkezzen az Egyesült Államokba.

A The Wall Street Journal tudósítsa szerint Trump eredetileg hétfőn írta volna alá az erről, valamint a marhatenyésztőkre vonatkozó szabályozások enyhítéséről szóló elnöki rendeleteket, de ezt egyelőre elhalasztották, amíg véglegesítik a részleteket.

Trump azonban határozottan kitart a terve mellett annak ellenére, hogy az felzúdulást váltott ki egyes republikánus törvényhozó és a marhatenyésztők körében, akik egyébként az elnök lojális választói bázisához tartoznak.

National Western Stock Show Kick-off Parade
Az amerikai ranchereket az importkönnyítés elriasztaná az állomány bővítésétől / Fotó: AFP

„Ha a vámok akkor változnak, amikor a marhatenyésztők éppen eladják az állatokat, akkor rengeteg pénzt veszítünk” – mondta a lapnak Cynthia Lummis wyomingi szenátor, aki maga is rancher.

Rekordot dönt idén az amerikai import

Hiába van történelmi mélyponton az amerikai állatállomány, a húsimport növelése valószínűleg arra késztetné a tenyésztőket, hogy tartózkodjanak annak további bővítésétől, kivéve, ha a kormányzat nem ígéri meg, hogy két-három éven belül újra megvizsgálja az importkorlátozások lehetőségét – figyelmeztetett a marha- és birkatenyésztőket tömörítő Ranchers-Cattlemen Legal Action Fund.

De az amerikaiak nem hajlandók lemondani a marhahúsról, évi 29 milliárd fontnyit fogyasztanak belőle

– ennek mintegy 20 százaléka származik importból. A behozott mennyiség az idén hatmilliárd fonttal várhatóan rekordot dönt.

Brazília tavaly ugyancsak csúcsot jelentő 1,75 milliárd dollár értékben szállított marhahúst az Egyesült Államokba.
 

 

