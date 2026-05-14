Kína kedves gesztust tett az amerikai marhahúsexportőröknek – nem került semmibe, ám kérdés, mennyit segít rajtuk

Kína Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozójához időzítve jó szándékát kifejező gesztust tett: a vámhivatal bejelentette, hogy megújította több mint 400 amerikai marhahús-feldolgozó vállalat tavaly lejárt exportengedélyét. Kérdés azonban, mekkora forgalmat tudnak lebonyolítani, mert az Egyesült Államokban olyan kevés és drága a marhahús, hogy az elnök a behozatal könnyítését fontolgatja.

Kína több mint 400 amerikai cég exportengedélyét újította meg / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai könnyítés mindenesetre jó hír a cégeknek, mert az amerikai marhahúsexport értéke a csúcsot jelentő 2022-es 1,7 milliárd dollárról tavalyra 500 millió körülire esett vissza.

Az amerikai agrártermékek, elsősorban a szója kínai vásárlásnak növelése egyébként is fontos helyen szerepelt a célok között, amelyeket Trump a csúcstalálkozón el akar érni tárgyalópartnerével.

A Reuters tudósítása szerint az ismét exportengedélyt kapott amerikai cégek listáján szerepel többek között

a Cargill

és a Tyson Food.

A Cargill vezérigazgatója, Brian Sikes is elkísérte több más nagyvállalat vezetőjével az elnököt Pekingbe.

Lehetetlen Kína visszaszerzése, Brazília elfoglalta a piacot

A washingtoni mezőgazdasági minisztérium adatai szerint egyébként nem csupán a Kínába irányuló marhahúsexport esett vissza, tavaly már az egymást követő harmadik évben csökkent a kivitel, 2025-ben 12-13 százalékkal a 2024-eshez képest. A tavalyi 1,14 millió tonna a legalacsonyabb szint 2016 óta, teljes értéke 9,33 milliárd dollárt tett ki.

Történelmi mélyponton az amerikai marhaállomány / Fotó: AFP

A kínai piacot ugyanolyan nehéz lenne visszaszerezni, mint a szója esetében, mind a két területről a brazilok szorították ki az egykor domináns amerikaiakat. Brazília tavaly már abban is megelőzte az Egyesült Államokat, hogy a világ legnagyobb marhahústermelője lett.

A brazil gazdák kihasználják a magas keresletet Kína mellett éppen az Egyesült Államokból,

ahol már jó ideje történelmi mélyponton van a szarvasmarha-állomány, és az alacsony kínálat rekordszintre emelte a marhahús árát.

Egyre drágul a marhahús az Egyesült Államokban

A Bitget friss jelentése szerint a marhahús kiskereskedelmi átlagára csak áprilisban 2,8 százalékkal, fontonként (körülbelül fél kiló) új csúcsot jelentő 7,056 dollárra ugrott.