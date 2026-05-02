Kína brutális támadást indított, Amerika döbbenten nézi: a szeme láttára veszi át a hatalmat egy teljes kontinensen – Trump ezt nem hagyhatja
Kína péntektől fokozatosan vámmentessé teszi a külkereskedelmet Afrika 53 országával, hogy garantálja az importot a nyersanyagokban gazdag kontinensről. Peking ezzel éppen ellentétes utat jár be, mint a protekcionista Egyesült Államok, és tovább növeli a befolyását Afrikában.
Peking 2024 decembere óta már 33 fejlődő afrikai országgal szemben szüntette meg a vámokat, ezt terjeszti ki 2028 áprilisáig szakaszosan további húszra. Az egyetlen kivétel az apró Szváziföld lesz, amelynek az a „bűne”, hogy diplomáciai kapcsolatot tart fenn Tajvannal, amelyet Kína az ország részének tekint.
A kínai–afrikai kereskedelem már tavaly történelmi csúcsra ért, a fekete kontinens az egyik legnagyobb nyertese a Peking és Washington között zajló vámháború okozta átrendeződésnek: a kínai export soha nem látott ütemben növekszik, miközben az amerikai jelenlét gyengül.
Az olcsó kínai termékek elárasztják a piacokat, a kínai beruházások pedig mélyítik az ország befolyását Afrikában.
Az Egyesült Államok mellett Európa is lemarad Kína mögött, pedig Afrika több területen i kiváló lehetőségeket nyújtana.
Kína tovább bővítheti az importot is
Az export mellett Afrika az import bővítésé illetően is előnyös lesz Kína számára. Nagy mennyiségű nyersolajat importál Angolából, amely márciusban a teljes kőolaj-behozatalának 5 százalékát tette ki.
A Visual Capitalist 2024-es összesítése szerint Angola ezzel a nyolcadik helyen állt Kína olajforrásai sorában Oroszország, Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Brazília mögött.
Namíbia pedig a ritkaföldfémek, például diszprózium forrása. Peking domináns szerepet játszik globálisan a ritkaföldfémek terén, amelyet nem fél fegyverként használni.
A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem
Az afrikai nemzetek is nagy várakozással tekintettek a keretrendszerre. A kenyai és a kínai alelnök is részt vett márciusban az első vámmentes árucikkeket szállító szerelvény ünnepélyes indításán Nairobi vasútállomásán.
A vonat avokádót, kávét és babot vitt Mombasa kikötőjén keresztül Kínába. Kithure Kindiki kenyai alelnök szerint a vámmentesség az ország „több millió gazdálkodójának, kereskedőjének és exportcégének a jövedelmét fogja növelni”. „A vagyonteremtés legbiztosabb módja a kereskedelem” – idézte az alelnököt a Nikkei Asia gazdasági portál.
John Mahama ghánai elnök abban bízik, hogy a vámok eltörlése növelni fogja az ország magas hozzáadott értékű termékeinek, például a kakaónak és a textileknek a versenyképességét.
Peking beszáll az infrastruktúra-fejlesztésbe is
Az afrikai országok fejletlen infrastruktúrája azonban akadályozza az export tényleges bővítését.
Az afrikai közlekedési, energetikai és információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra hiányosságai 50 százalékkal növelik a kereskedelmi költségeket a globális átlag fölé, csökkentve a versenyképességet
– figyelmeztetett 2024-es jelentésében az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD).
Kína az elmúlt években az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében fokozta a befektetéseket a határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztési projektbe, többek között Afrikában is.
A kezdeményezés tavaly 213 milliárd dollár értékű beruházást és építési szerződést finanszírozott az ausztrál Griffith Egyetem és a kínai Fudan Egyetem jelentése szerint. A régiók közül Afrika volt a legnagyobb kedvezményezett.
Afrika is aggódhat a kínai dömping miatt
Mohamed Sadi, a közel-keleti AI Habtoor Research Center munkatársa szerint Kína valószínűsíthető célja az afrikai gazdaságok integrálása a saját gazdasági struktúrájába, valamint a nyugati befolyás semlegesítése.
A vámmentesség elméletileg javíthat a kétoldalú kereskedelem kiegyensúlyozásában is. A kínai többlet Afrikával szemben tavaly 102 milliárd dollár volt, 60 százalékkal növekedett 2024-hez képest. Kérdéses azonban, hogy ez a többlet jelentősen csökken-e, mivel részben az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális energiasokk következtében Kína fokozta a megújuló energia fejlesztéséhez szükséges termékek, például
- szélturbinák
- és napelemek
exportját többek között Afrikába is.
Emellett a kontinensen – mint az egész világon – aggódnak és aggódhatnak is a túlzott kínai termelésből eredő kínai dömping miatt.